Wagner-lázadás: komolyan meggyengülhet az orosz zsoldosok helyzete, Kína dörzsöli a tenyerét

Az elmúlt napok eseményei erőteljesen megkérdőjelezték az orosz zsoldosok jövőjét Afrikában. Nem Moszkva viszont az egyetlen hatalom, amely a földrészen próbálja növelni befolyását. Kína szintén rendelkezik a térségben katonai magánvállalatokkal, azonban egyelőre kisebb kapacitásokkal. A hétvégi orosz események viszont még inkább megnyithatják Peking előtt az utat Afrika felé - írja a The Diplomat

Hszi Csin-ping kínai elnök 2013-ben hirdette meg az Egy Övezet Egy Út nevű geopolitikai-stratégiai programot, amelynek jelentős célja a kínai befolyás növelése az afrikai kontinensen is. A 20. század során függetlenné vált államok gazdasági-társadalmi instabilitással néztek szembe.

A törékeny államokban megjelentek a nyugati hatalmak zsoldos alakulatai, majd később más hatalmak is aktívabbá váltak a területen.

A zsoldosok a nyersanyagokban gazdag, de politikailag instabil államokban értek el legnagyobb jelenlétet. Az országok vezetései legtöbbször az ásványi anyagok bányászati jogaival fizették meg a harcedzett zsoldosok szolgálatait.

Ebbe a környezetbe érkezett meg a Wagner is, akik gyorsan tudtak hídfőállásokat kiépíteni a térségben. Az orosz jelenlét erősödésével a nyugati érdekek gyengültek, és ez a kínai katonai magánvállalatok előtt is utat nyitott. Ráadásul a Wagner az orosz-ukrán konfliktus során jelentős veszteségeket szenvedett, és az elmúlt napok eseményei is jelentősen gyengítették az orosz zsoldosok afrikai pozícióit.

A kínai katonai magánvállalatok már régóta törekednek elsajátítani a térségben szükséges szakmai képességeket. Ehhez nyugati kapcsolatokat is kiépítettek, például a BlackWater nevű, volt amerikai zsoldosvállalattal.

Jelenleg a kínai magán biztonsági szolgálatok a térségbe települő kínai vállalati érdekek védelmére rendezkedtek be,

de a gyengülő orosz jelenlét hatására a tevékenységi köreik bővülhetnek.

A Wagnerhez hasonló zsoldosalakulatokat Moszkva mintájára mintegy „meghosszabbított karként” lenne képes Peking is kihasználni. Ki tudják terjeszteni Kína befolyását, védeni tudják az ország gazdasági érdekeit, továbbá hírszerzési szempontból fontos információkkal tudnak szolgálni a pekingi vezetés felé.

Kína egyelőre nem rendelkezik hasonló zsoldos kapacitásokkal, mint Moszkva, azonban a Wagner hétvégi rövid felkelése megnyithatja az utat a kínai magánvállalatok előtt is.

A címlapképen afrikai és kínai munkások építik a kelet-afrikai vasútvonalat. A kép forrása: Riccardo Gangale/Bloomberg via Getty Images