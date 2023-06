Előkerült a halottnak hitt orosz sztárblogger

Pegov halálhírének apropóját egy, az ukrán különleges alakulatok által közzétett videó adta, melyben az látható, ahogy egy lövészárokharc során végeznek egy, a bloggerre megszólalásig hasonlító fegyveressel.

Bár Pegov már a róla szóló videó közzétételekor jelezte magán Twitter-oldalán azt, hogy életben van, a WarGonzo blog mind Telegramon, mind pedig Twitteren elhalkult.

A mai nap azonban újra előkerült a milblogger, aki az orosz állami hírügynökségnek beszélt arról, hogy részt vett Vlagyimir Putyin orosz elnök zárt ajtós megbeszélésén, melyen a múlt hétvégi puccskísérletről volt szó.

The post-mutiny messaging from Russian state TV is very clearY'day Semyon Pegov was at Putin's meeting behind closed doors with Russian media. Today he tells Channel 1: pic.twitter.com/Xt7VJ3PUX6