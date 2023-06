Szupermodern légvédelmi rendszert vásárolt Ukrajna barátja, megy is tovább azonnal Kijevnek

Újabb légvédelmi rakétarendszer szállítását jelentette be a litván elnök ma reggel. Bejegyzése szerint két újabb NASAMS-rakétarendszert adnak át Kijevnek, ezzel hozzájárulva Ukrajna városainak és kritikus infrastruktúrájának védelméhez.

Lithuania has acquired two NASAMS launchers that will be transferred to Ukraine. Air defense is key in fight against the aggressor. Looking forward to more collective decisions on support to Ukraine at the summit in Vilnius. Together until victory! #NATO