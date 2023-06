Váratlan látogató érkezett Zelenszkijhez

A korábbi alelnök is versenybe száll azért, hogy a republikánus párt jelöltjeként elindulhasson a jövő évi amerikai elnökválasztáson. Június elején indította el az elnökjelöltségért folytatott kampányát, és az ukrán fővárosban adott interjúban kiemelte: kijevi látogatása "megacélozta eltökéltségét, hogy hozzájáruljon a határozott amerikai támogatás sürgetéséhez ukrajnai barátaink és szövetségeseink részére".

A szabadság győzelemre áll Ukrajnában, és most még inkább, mint valaha, bíznunk kell a bátor harcosokban Ukrajnában, akik kiállnak a szabadságért, és ellenállnak az orosz agressziónak

- hangoztatta Pence.

A CNN hírtelevízió jelentése szerint a volt alelnök látogatást tett a Kijev melletti Bucsában, Irpinyben és Moscsunban is, hogy személyesen lássa az orosz tüzérségi támadások nyomait.

Meggyőződésem, hogy eljön a nap, amikor Ukrajna szuverenitását helyreállítják

- mondta Pence, hozzátéve, hogy "a szabad világ nem fogja eltűrni" Oroszország behatolását.

Arra a kérdésre, hogy "milyen esetben küldene ide csapatokat", Pence így válaszolt:

Soha nem szabadna amerikai csapatokat küldenünk Ukrajnába. És nincs is rá szükség.

