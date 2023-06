Bizonyított: leszedték az oroszok az ukránok sztárfegyverét

Úgy tűnik, hogy egy komoly problémára találhatta meg a megoldást az orosz hadsereg. Felvételek érkeztek arról, hogy sikeresen lelőtték az ukránok egyik Storm Shadow rakétáját. A sztárfegyver lelövése nagy fegyvertény lehet az oroszoknak.

For the first time during the war, Russian Forces appear to have intercepted a Storm Shadow Cruise Missile fired by Ukraine todayIt is estimated that Ukraine has fired ~40 Storm Shadows since first using them in May. This is the first confirmed interception which was inevitable pic.twitter.com/AaxqrLFKZh