Leleplező felvételek: kínai lőszerrel bombázzák Ukrajnát az oroszok

Pár napja több orosz és ukrán háborús blog is lehozott pár fotót iráni és kínai gyártmányú 122 és 152 milliméteres tüzérségi lőszeres ládákról és lőszerekről, melyet az orosz haderő az Ukrajna ellen indított katonai inváziója során kezdett el felhasználni.

A feltüntetett 152 milliméteres lőszereken teljesen egyértelműen kínai feliratok láthatók.

Apparently, in this photo we can see an artillery shot for the D-20 howitzer, consisting of a Chinese 152-mm Type 66 high-explosive fragmentation projectile with an Iranian-made charge. - the photo was published by russian gunners. pic.twitter.com/pZzXkH0Lwp