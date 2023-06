Megszerezte a stratégiai kezdeményezést Ukrajna? – Több irányban tör előre az ellentámadás

Az ukrán vezérkar csütörtöki Facebook-közleménye szerint az ukrán erők folytatják támadó műveleteiket Bahmut, Melitopol és Bergyanszk irányába. Megjegyezték, az ukrán csapatok Bahmutnál

magukhoz ragadták a stratégiai kezdeményezést,

és széles fronton folytatnak támadó műveleteket, az oldalszárnyakon pedig kiszorítják az oroszokat a korábban elfoglalt állásokból.

Hanna Maljar védelmiminiszter-helyettes Telegram-oldalán szintén arról írt, hogy az ukrán erők magukhoz ragadták a „műveleti kezdeményezést” Bahmutnál, 1200 métert haladva Kliscsijivka és 1500 métert Kurdjumivka felé.

Valerij Zaluzsnij vezérkari főnök amerikai kollégájának, Mark Milley-nek csütörtökön azt mondta, az ukrán erőknél van a „stratégiai kezdeményezés”.

Az ukrán vezérkar szerint az ukrán ellentámadás folytatódott Zaporizzsja megye nyugati részén, illetve Zaporizzsja és Donyeck megye határán is. Az ukrán erők részleges sikereket értek el a Rivnopil–Volodjne-vonal mentén.

