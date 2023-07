Elképesztő számok: ennyi nyugati páncélosa maradhatott Ukrajnának

Bendarzsevszkij Anton, a posztszovjet térség szakértője osztott meg érdekes grafikonokat Ukrajna eddigi veszteségeiről, a nyugati szövetségesektől kapott harcjárművek tekintetében.

Bendarzsevszkij Anton, a posztszovjet térség – azon belül is kifejezetten Oroszország, Belarusz és Ukrajna – szakértője osztotta meg Facebook-bejegyzésben az általa összeállított grafikonokat, amelyek kitűnően mutatják be azt, mekkora is pontosan Ukrajna jelenlegi vesztesége. A listában szerepelnek a szinte háború kezdete óta szállított katonai fegyverek - mint a HIMARS, Krab önjáró tarackok -, illetve a tavaszi/nyári offenzívára idén év elején bejelentett IFV-k és harckocsik is.

Az összefoglaló grafikon Bendarzsevszkij Anton gyűjtéséből. Forrás: Bendarzsevszkij Anton Facebook-oldala

Míg az átadott fegyverek összegyűjtése Anton saját munkáját képezi, addig a veszteségeket az Oryx szakportálon jegyzett adatok alapján tüntette fel (értelemszerűen a grafikonon egy-két nappal ezelőtti adatok szerepelnek). Az Oryx blog ugyanis csak a vizuálisan bizonyítható veszteségeket veszi fel a listára, tehát a valós számok ennél valószínűleg nagyobbak, a grafikon adatai pedig egyfajta minimumnak tekinthetőek.

Anton táblázataiból kiderül, bár a veszteségek egyes fegyverek vagy épp járműtípusok tekintetében már elérhetik a 10%-ot is,

ettől függetlenül még mindig rengeteg nyugati haditechnika áll az ukrán hadsereg rendelkezésére. Emlékezetes, hogy az orihivi harcmező igazi páncélostemetővé változott az offenzíva első napjaiban.

Az aknavédett páncélozott járművekkel (MRAP) kapcsolatos magas veszteségek okairól ebben a cikkünkben számoltunk be részletesen:

