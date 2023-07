Gyorsan fogynak az ukrán fronton Amerika milliárdos páncélosai – Mi történt?

A tavaly indult orosz invázió után a NATO sokáig óvatoskodott az Ukrajnának biztosított nyugati gyártmányú nehézfegyverekkel, katonai járművekkel. Aztán a nyáron elkezdtek tüzérségi fegyvereket és kerekes harcjárműveket, télen pedig már harckocsikat és gyalogsági harcjárműveket is nagy mennyiségben küldeni az ostromlott országnak.

A legnagyobb tételben különféle logisztikai eszközök mellett az ukrán fegyveres erők a gyalogság mobilitását segítő eszközöket, vagyis páncélozott terepjárókat (IMV), páncélozott szállító harcjárműveket (APC) és aknavédett páncélozott katonai járműveket (MRAP) kaptak nyugati támogatóiktól. Mindhárom páncélozott járműtípus fő feladata a gyalogsági alakulatok szállítása, az MRAP-ek azonban akna / IED-védelemmel, az APC-k / PSZH-k pedig általában lánctalpakkal és erősebb páncélzattal rendelkeznek. A legtöbb ilyen jármű csak minimális fegyverzettel, maximum 1-2 géppuskával, gránátvetővel van felszerelve.

A három eszközkategórián belül arányokat tekintve messze az MRAP-ek körében a legmagasabbak a veszteségek Ukrajnában.

Az ukrán haderő eddig összesen 900 MRAP-et kapott nyugatról, ebből legalább 101 ilyen jármű elveszett már a frontharcokban, ami bőven 11% fölötti veszteségaránynak felel meg.

Összehasonlításképpen: az eddig leszállított 1180 APC-ből 98 veszett el (8%), a leszállított 1500 IMV-ből 145 (9,6%).

Mindez azért nagyon érdekes, mert ellentétben például az ukrán IMV-állomány zömét képező Humveekkel vagy kifejezetten régi és elavult M113 / YPR-765 APC-kkel, az MRAP-ek – különösen az amerikai MRAP-ek – kifejezetten modern és drága eszközök.

Érdekes módon ráadásul a legtöbb veszteség az MRAP-ek „királyának” számító International MaxxPro 4x4-esek körében keletkezik – az összes ukrán MRAP-veszteség majdnem felét, 42 elveszett járművet ez a járműtípus teszi ki.

Korábban írtunk arról, hogy az amerikai MRAP-program az amerikai történelem egyik legdrágább szárazföldi harcjármű-beszerzési programja volt: az Egyesült Államok 45 milliárd dollárért szerelte fel magát ezekkel az eszközökkel, így egy ilyen jármű beszerzési költsége 500 ezer – 1 millió dollár köré jön ki.

Mindez azért is durva, mert ránézésre egy ilyen MRAP nem több egy ügyesen összerakott páncélozott terepjárónál, 3 ilyen jármű árából pedig simán kijönne egy M2 Bradley lövészpáncélos (IFV). Persze, nyilván egy IFV fenntartása, üzemeltetése, szervizelése hosszabb távon valószínűleg sokkal körülményesebb, de annak, hogy az Egyesült Államok lényegesen több MRAP-et küldött Ukrajnába, szintén elsősorban anyagi indokai voltak.

Vagyis, jelentős részben Washington valószínűleg azért éppen MRAP-ekkel és nem, mondjuk IFV-kkel szerelte fel az ukrán fegyveres erőket, annak ellenére, hogy 6000 Bradley van az Egyesült Államok haderejében készleten valamilyen formában, mert hosszú távú üzemeltetésük drágább lett volna, mint amekkora haszna lett volna az eszközök hadrendben tartásának.

Vagyis arról van szó, hogy a nagy, közel-keleti háborúk végével; az afganisztáni kivonulással és az iraki jelenlét számottevő redukálásával az Egyesült Államoknak már nem volt szüksége ennyi MRAP-re. Ezeket az eszközöket főleg a közel-keleti hadszínterekre fejlesztették: improvizált robbanóeszközökkel, aknákkal, rakétagránátvetős rajtaütésekkel szemben biztosítottak védelmet az amerikai katonáknak. Egy esetleges hagyományos háborúban ilyen eszközökre kevesebb szükség van, így

a Pentagon úgy döntött, hogy a kb. 15 ezres állományból 7456 járművet leszerelnek, 8585 MRAP-et pedig megtartanak és modernizálnak.

A hadrendből kivont eszközök egy része az amerikai rendőrségi szervekhez ment, 800-1000 darab pedig Ukrajnában kötött ki vagy fog kikötni a következő hónapokban.

Annak ismeretében, hogy ilyen drága és kifinomult eszközökről van szó, jogosan merülhet fel valakiben a kérdés, hogy mégis miért hullanak el ilyen mennyiségben az ukrán fronton az amerikai MRAP-ek.

A válasz szimplán az, hogy egyáltalán nem olyan szerepkörben használják őket az ukránok, mint amire ki lettek találva.

Ha megnézzük a kora nyáron indult ellentámadásról készült képeket, videókat: jól látható, hogy az ukrán fegyveres erők sokszor nagy sebességgel végrehajtott frontális támadásokkal próbálják áttörni az orosz védevonalakat, az ilyen akciókban pedig rengeteg MRAP vesz részt.

