Szupermodern rakétarendszerekkel erősít Peking ősi riválisa - Állig felfegyverzi magát Tajvan szigete

A tajvani védelmi minisztérium az elmúlt hónapokban szinte napi szinten adott ki jelentéseket azokról a "fenyegető" manőverekről, melyeket a Kínai Népköztársaság hadereje végez a térségben, az elmúlt napokban a következő incidensek történtek:

június 30-án 9 repülőgép és 4 hajó

június 29-én 14 repülőgép és 4 hajó

14 PLA aircraft and 4 PLAN vessels around Taiwan were detected by 6 a.m.(UTC+8) today. R.O.C. Armed Forces have monitored the situation and tasked CAP aircraft, Navy vessels, and land-based missile systems to respond these activities. pic.twitter.com/94wmCMsbPS — 國防部 (Ministry) June 29, 2023

június 28-án hajnalban 11 repülőgép és 4 hajó

11 PLA aircraft and 4 PLAN vessels around Taiwan were detected by 6 a.m.(UTC+8) today. R.O.C. Armed Forces have monitored the situation and tasked CAP aircraft, Navy vessels, and land-based missile systems to respond these activities. pic.twitter.com/TaEu9L7aE4 — 國防部 (Ministry) June 28, 2023

június 27-én reggel 8 repülőgép és 6 hajó közelítette meg a szigetet.

A sort tovább lehetne folytatni, és a kínai média is arra figyelmeztetett, hogy a tajvani „szeparatista törekvések folytatására" az egyre erősebb pekingi nyomás lesz a válasz. A katonai manőverek, és a sziget védelmi kapacitásának tesztelése a napi rutin részévé vált, de a további fokozódást jelzi, hogy egyes katonai repülőgépek már nem csak megközelítik, hanem teljesen meg is kerülik a szigetet. A helyzet fokozódását az is jelzi, hogy egyre több fegyvernem bevetésére alkalmas járművel közelítik meg Tajvant a kínai erők.

Peking a hasonló incidensekre nem tekint agresszióként, mivel a szigetet a Kínai Népköztársaság szerves részének tekintik. Emiatt szerintük teljesen legitim Tajvan környékén katonai gépekkel repülniük. A sziget körül kijelölt határvonalakat és zónákat Peking kategorikusan elutasítja, szerintük ezek nem létező fogalmak.

A középvonal egy nem létező fogalom, amely a Tajvani-szoros két oldalát középen elválasztja, és a középvonalat a kínai szárazföld soha nem ismeri el

- áll a Global Times jelentésében.

Kína különösen Nancy Pelosi, az USA képviselőházának elnökének tavaly augusztusi látogatása után szaporította meg a szoros középvonalát, vagy a szigetet körülvevő a légvédelmi azonosító zónát (ADIZ) átlépő repüléseket. Peking ezt a látogatást példátlan provokációnak tartja, és szerinte ezzel Washington nyíltan a tajvani „szeparatista” erők mellett foglalt állást.

Tajvan nem nézi tétlenül a kínai incidenseket

A sziget vezetése is érzékelte, hogy a helyzet egyre inkább kínai bekebelezési kísérlet felé halad, amit Tajpej mindenáron szeretne elkerülni.

2022-ben a védelmi minisztérium arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy 2024-ben 500 darabra emelik a saját gyártású rakéták előállítását évente. Már ez is a kétszerese volt a korábbi számoknak. Azonban úgy tűnik, ez a mennyiség sem elegendő, idén már arról tett bejelentést a minisztérium, hogy évi 1000 darabot fognak gyártani jövő évtől. Becslések szerint már az idei évben is megközelítheti a gyártás a kitűzött célt.

A tajvani rakétaprogramot egyelőre 2026-ig hirdették meg, ennek keretében a Nemzeti Csung-San Tudományos és Technológiai Intézet (NCSIST) 7,4 milliárd dollárnyi keretből tudja felpörgetni a létfontosságú eszközök előállítását. A program során számos különböző típusú rakétatípust fognak gyártani:

Van Csien levegő-föld szubszonikus cirkálórakéta. 2011 óta van a tajvani védelmi erők szolgálatában, a hatótávolsága 240 km. Egy légi indítású fegyverről van szó, amely megnöveli a rendszer mobilitását. Legtöbbször a szintén saját gyártású F-CK-1 típusú szuperszonikus vadászbombázók szállítják. Vélhetően Kína partmenti védelmi rendszereinek kiiktatása lehet a célja. A legújabb típusváltozat jövőre áll hadrendbe.

's IDF fired Wan Chien air-to-ground cruise missile for the first time in an exercise earlier in the week.The NCSIST will produce 50 of the missiles per year, as part of a NT$12.5 billion ($393.26 million). Current Range 200km... #BreakingNews — Conflict (Watch) September 26, 2022

HF-2E rakétarendszer: ez Tajvan egyik legnagyobb hatótávolságú rakétarendszere, a legalább 600, míg a nagyobb becslések szerint akár 1200 km-en belül képes célba találni. A szárazföldi járművekről indítható rakéta mélyen Kína területén is károkat képes okozni, akár Vuhan városát is lőheti vele Tajvan. A tervek szerint 2025-ben veheti át a tajvani haderő.

The Hsiung Feng IIE is a subsonic land-attack cruise missile. It has a 600 km range, and is the only one of Taiwan's Hsiung Feng cruise missile variants specifically designed for land-attack missions. An extended range HF-2E variant is reportedly under development. pic.twitter.com/pyaAzTZI16 — Ironrod (Torrent) February 22, 2021

Tien Kung 3 föld-levegő rakétarendszer: közepes és nagy hatótávolságú légi eszközök, például vadászrepülőgépek, rövid hatótávolságú taktikai ballisztikus rakéták, sugárzásgátló rakéták és cirkálórakéták ellen bevethető. A hadsereg számára először 2011-ben leszállított rakéták hatótávolsága 200 km.

1/2Taiwanese Sky Bow III (TK-3)(天弓三, Tien Kung III) was shown in service for first time in the RoC Army.It is the third generation of the Taiwanese defense missile system(via wb/疯子白杨) pic.twitter.com/VH8tSPBQ3D — Jesus (Roman) August 20, 2022

Tajvan tervezi egy 3000 darabból álló drónflotta felállítását egy esetleges kínai invázió elleni védekezésre. A gyártás során kiemelkedő szempont, hogy a gyártó cég egyáltalán ne használjon kínai alkatrészeket, mivel szerintük ez sérülékennyé tenné a fegyverrendszert.

Mindazonáltal Ian Williams, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) egyik igazgatóhelyettese azt mondta, hogy az 1000 darabos gyártási számban a nagy hatótávolságú cirkálórakéták, hajó elleni rakéták, föld-levegő és levegő-föld rakéták, valamint talán kisebb, vállról indítható légvédelmi rakétaendszerek (Manpads) is benne lehetnek.

Az Egyesült Államok korábban nem támogatta a tajvani rakétaprogramot, mert attól tartott, hogy ezzel kiváltják Kína haragját. Az elmúlt években azonban Peking egyre inkább riválisává vált Washingtonnak, így az USA is csatlakozott a sziget védelmi kapacitásának növeléséhez.

Tajvan a saját gyártóképesség mellett nagyban támaszkodik a nyugati haditechnika vásárlásaira is. Nemrégiben jelentettek be egy több mint 400 millió dolláros fegyvervásárlási megállapodást az Egyesült Államokkal, áprilisban pedig 400 Harpoon rakéta érkezéséről adtak hírt.

A sziget védelmi kapacitását a jövőben az ukrán háborúban komoly nemzetközi figyelmet kapó HIMARS-rakétarendszerek is segíthetik.

A minapi fokozott kínai aktivitásához hozzájárulhatott, hogy éppen most látogatott a szigetre az elmúlt évek egyik legnagyobb amerikai delegációja. A kétpárti küldöttség magas rangú tajvani politikusokkal fog tárgyalni, többek között Caj Jing-ven elnökasszonnyal is. A látogatás azt követően valósul meg, hogy az USA képviselőházának fegyveres szolgálatok bizottsága elfogadta a 2024-es terveket, amiben kitérnek a Tajvan-kérdésre is.

A kép forrása: Kyodo News Stills via Getty Images