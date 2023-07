Ukrán hírszerzés: nagyon megosztotta az orosz lakosságot a Wagner-lázadás, a polgárháború szélén áll az ország

Budanov elmondása szerint az orosz belügyminisztérium újgenerációs kémprogram-technológiát használ, amellyel például biztonságos üzenetküldő alkalmazások is megfigyelhetők.

Az ukrán kémfőnök szerint a lázadás napján és az azt követő napon történ vizsgálat során az orosz belügy arra a megállapításra jutott, hogy

Jevgenyij Prigozsin Wagner-vezér az ország 46 régiójából 17-ben rendelkezik jelentős népi támogatottsággal, míg Vlagyimir Putyin orosz elnök 21 régió hűségére számíthat.

A fennmaradó 8 régióban közel paritásos eredmény alakult ki.

Ezt látjuk most: az orosz társadalom két darabra esett szét. (…) Az Oroszországi Föderáció a polgárháború szélén áll. Kell egy kis belső „ügy”, és a belső konfliktus felerősödik

– mondta meg Budanov.

A katonai hírszerzés vezetője azt is megosztotta, hogy míg Putyin a lázadás alatt számíthatott Moszkva lojalitására, Szentpéterváréra már nem. Ez azért érdekes, mert Szentpétervár Putyin szülővárosa, és itt kezdődött politikai pályája is, miközben a második legnagyobb orosz városban található a Wagner csoport központja is.

Szintén megjegyezte Budanov, hogy az összes oroszországi régió közül a kaukázusi Dagesztánban a legkisebb az orosz elnök támogatottsága, ahol viszont Prigozsin 97 százalékos népszerűséget élvezett. Ha ez igaz, az megmagyarázza azt, hogy Putyinnak a lázadás utáni első útja miért éppen Dagesztánba vezetett, ahol a propaganda igyekezett őt a nép által szeretett vezetőnek beállítani.

Címlapkép: Orosz civilek fotózkodnak Rosztovban a Wagner-lázadás napján 2023. június 24-én. Feodor Larin/Anadolu Agency via Getty Images