Kiborult Moszkva: ennek nem szabadott volna megtörténnie, Törökország súlyosan megsértette a megállapodásunkat!

Törökországnak nem volt joga hazaküldeni Ukrajnába az Azov ezred parancsnokait, az ukrán katonatiszteknek a Moszkva, Kijev és Ankara közti megállapodás értelmében a háború végéig Törökországban kellett volna maradniuk – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Ma érkezett a hír, hogy váratlanul hazaengedik Ukrajnába az Azov ezred Mariupolnál fogságba esett parancsnokait:

Oroszország világossá tette ma, hogy nem egyeztek bele abba, hogy az Azovsztal védelmét ellátó ukrán osztagok parancsnokai hazatérjenek Ukrajnába, a Törökországgal és Ukrajnával kötött megállapodás értelmében Törökországban kellett volna maradniuk a háború végéig.

Az azovosok vezetőinek Ukrajnába szállítása Törökországból egyszerűen a korábban megkötött egyezményeink totális felrúgása. És most nem csupán Ukrajna, hanem Törökország is megsértette a megállapodást”

– jelentette ki ma Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Az esemény azért is érdekes, mert Törökország eddig próbált mediálni Oroszország és Ukrajna közt és Recep Tayyp Erdogan többször is találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy a háború mellett Törökország biztonságát közvetlenül érintő kérdésekről is tárgyaljon, mint például a szíriai polgárháború.