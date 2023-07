Lecsapott a tűpontos ukrán HIMARS-rendszer: két orosz Uragan is odaveszett

Úgy néz ki, néhány hete elkezdte visszafogni gépesített gyalogsági offenzíváit az ukrán haderő és ismét elkezdtek az orosz tüzérségi rendszerek likvidálására koncentrálni. Ebben fontos eszköz számukra az Egyesült Államok által szállított M142 HIMARS nagy hatótávolságú rakéta-sorozatvető rendszer.

Most friss videó érkezett, melyen két orosz 220 milliméteres BM-27 Uragan rakéta-sorozatvető likvidálása látható. Mindkét tüzérségi eszközt HIMARS-rakétarendszerrel sikerült harcképtelenné tenni.

