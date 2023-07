Oroszország is véleményt mondott a kazettás bombák Ukrajnába küldéséről

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője „kétségbeesett cselekedetnek” nevezte, hogy az Egyesült Államok kazettás bombákat küld Ukrajnának – írja a The Guardian

Kétségbeesett cselekedetről van szó, és gyengeséget mutat, miközben kudarcot vallott a sokat hangoztatott ukrán ellentámadás. A legújabb „csodafegyver”, amire Washington és Kijev fogad, nem gondolva annak súlyos következményeire, nem lesz hatással a különleges katonai műveletre

– áll Zaharova közleményében.

A szóvivő szerint az Egyesült Államok szándéka az, hogy meghosszabbítsa konfliktust, amíg csak lehetséges. Hozzátette, Ukrajna ígérete, hogy felelősen fogja használni a kazettás bombákat,

nem ér semmit.

Oroszország maga is vetett be kazettás bombákat Ukrajnában. A kazettás bombák használatának tiltásáról szóló nemzetközi egyezményt 123 ország írta alá, köztük több NATO-tag is, az Egyesült Államok azonban nem, ahogy Ukrajna és Oroszország sem.

Nagy-Britannia és Spanyolország már kifejezte egyet nem értését a kazettás bombák Ukrajnába küldésével kapcsolatban.

Címlapkép: Marija Zaharova külügyi szóvivő. Contributor/Getty Images