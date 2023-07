Csúnya falnak futottak neki az ukránok Zaporizzsjában - Megvan az első kilőtt "Twardy"

A videón látható első kilőtt páncélos nagy valószínűséggel egy T-72EA, ami a csehek felújított szovjet eredetű harckocsija. Mellette egy lángoló PT-91 Twardy látható, melyet Lengyelország adományozott nemrég Kijevnek. A Twardy szintén a szovjet T-72-esen alapul.

A két harckocsi mellett egy szó szerint szitává lőtt amerikai M113 pszh látható, mely az Ukrajnának adott egyik legelterjedtebb járműtípus.

