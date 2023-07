Hetekig semmit nem tudtunk róla, most előkerült a Wagner-lázadás egyik fő célpontja

Az orosz védelmi minisztérium tett közzé friss felvételeket Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnökről. Geraszimovról ezek az első képek a június 24-i Wagner-felkelés óta. A videó szerint a tábornok jelentéseket vesz át, amelyekben állítólagos ukrán támadási kísérletek hatástalanításáról tájékoztatják az orosz vezérkart.

Russia releases video footage showing top Russian General Gerasimov hearing reports on Ukraine after claims that he was removed from the post of the commander of troops in Ukraine. pic.twitter.com/lQScP7ykJj