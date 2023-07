Váratlant húzott Erdogan: nagy árat kérne az EU-tól a svéd NATO-csatlakozásért

Recep Tayyip Erdogan török elnök felszólította az Európai Uniót, hogy készítse elő Törökország csatlakozását a blokkhoz, mielőtt Törökország jóváhagyja Svédország NATO-csatlakozási kérelmét.

Egy meglepő fordulat keretében Recep Tayyip Erdogan török elnök sürgette az Európai Uniót, hogy gyorsítsa fel Törökország régóta elakadt csatlakozási folyamatát, mielőtt a török parlament jóváhagyja Svédország NATO-csatlakozási kérelmét.

Törökország még 2005-ben, Erdogan első miniszterelnöksége idején kezdeményezte az uniós csatlakozási tárgyalásokat. A folyamat azonban évek óta függőben van az Ankara és több uniós tagállam közötti feszült kapcsolatok miatt. A feszültség különösen a 2016-os sikertelen törökországi puccskísérlet után eszkalálódott. Ezen kihívások ellenére a kapcsolatok az utóbbi időben jelentősen javultak, ami nagyrészt annak köszönhető, hogy Ankara döntő szerepet játszik az európai migrációs kérdések kezelésében.

Erdogan legutóbbi nyilatkozatában ezzel együtt meglepő volt, hogy Svédország NATO-tagságát összekapcsolta Törökország uniós csatlakozásával.

Innen szólítom fel ezeket az országokat, amelyek több mint 50 éve várakoztatják Törökországot az Európai Unió ajtajánál

- jelentette ki Erdogan, mielőtt a vilniusi NATO-csúcstalálkozóra távozott.

Kiemelte továbbá, hogy amint Törökországot felveszik az EU-ba, támogatni fogja Svédország NATO-csatlakozási kérelmét, ahogyan Finnország esetében is tette. Arról is beszélt, hogy ezt az álláspontját a csúcstalálkozón is meg kívánja ismételni. Tavaly mind Svédország, mind Finnország NATO-tagságért folyamodott, és ezzel Oroszország ukrajnai invázióját követően feladták régóta tartó katonai semlegességüket.

Míg Finnország áprilisban megkapta a jóváhagyást NATO-tagságához, Svédország még mindig vár Törökország és Magyarország engedélyére. Erdogan világossá tette, hogy Svédország belépése a tavaly nyári madridi szövetségi csúcstalálkozón kötött megállapodás teljesítésétől függ, és figyelmeztetett, hogy ne várjanak kompromisszumokat Ankarától.

Ankara bírálta Svédországot, amiért nem lép fel kellőképpen az általa terroristáknak tartott személyek, elsősorban a Törökország, az EU és az Egyesült Államok által terrorszervezetként elismert, betiltott Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) tagjai ellen. Erdogan emellett felvetette, hogy az Ukrajna és Oroszország közötti konfliktus megoldása megkönnyítené Kijev útját a NATO-tagság felé.

Forrás: Reuters

Címlapkép: Recep Tayyip Erdogan török államfő a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közösen tartott sajtóértekezleten Isztambulban 2023. július 7-én. MTI/EPA/Tolga Bozoglu