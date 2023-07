Viszlát, szélsőbal? – Egymás után búcsúznak a rendszerkritikus baloldal nagy reménységei

Az elmúlt hetekben két súlyos vereséget volt kénytelen elkönyvelni az európai radikális baloldal. A görög Sziriza elvesztette a görög parlamenti választásokat, és megfelezte szavazóinak számát a 2015-ös nagy győzelméhez képest, amikor négy évre a kormányzást is magához ragadta Görögországban. A spanyol, jelenleg a kormánykoalíció kisebb pártjaként működő Podemos pedig súlyos vereséget szenvedett az önkormányzati választásokon, a július 23-án esedékes parlamenti megmérettetésen pedig már nem is önálló pártként indul, hanem egy nagyobb baloldali szövetség tagjaként. Miközben 2015-ben még mindenki a radikális baloldal előretöréséről beszélt, nyolc évvel később már a hívek jó része sem lát reményt a rendszerkritikus baloldali pártok újjáéledésére.

Lejtmenetben az európai radikális baloldal

2015-ben két országban is jelentős győzelmet könyvelhettek el a radikális baloldalinak, olykor szélsőbaloldalinak mondott, saját maguk által sokszor rendszerkritikus baloldalinak nevezett pártok: januárban 36 százalékos eredménnyel első helyen végzett Görögországban a Sziriza (Radikális Baloldal Koalíciója), és Alekszisz Ciprasz pártvezető miniszterelnöksége alatt kormányt alakíthatott. Decemberben pedig Spanyolországban a harmadik helyet szerezte meg az alig két évvel korábban alapított Podemos, és bár akkor jobboldali győzelem született, a 2019-es választásokat követően – igaz, már jelentősen rosszabb eredménnyel – a párt kormányra került a szocialisták kisebbik partnereként.

A Sziriza győzelme és a Podemos már akkor is magas támogatottsága miatt 2015 elején úgy tűnhetett, hogy az Európában addig marginális radikális baloldal megtáltosodik, és több országban, illetve hosszabb távon az Európai Parlamentben is jelentős erőként kell számolni vele. Európa akkortájt még nem heverte ki a 2008-as gazdasági válság sokkját, amely krízist követően mind a radikális bal-, mind a radikális jobboldal több országban is gyors előretörést ért el populista, elitellenes szólamaival. Éppen a mediterrán országokban volt a legrosszabb a gazdasági helyzet – nagy munkanélküliség, magas államadósság, államcsőd veszélye –, így nem csoda, hogy éppen ezekben az országokban emelkedtek ki a radikális baloldali pártok, a Sziriza és a Podemos mellett például az olasz Öt Csillag Mozgalom is.

Azonban a 2015 nyarától meginduló menekültválság egyértelműen a radikális jobboldal irányába lendítette ki az ingát, ugyanis míg ez utóbbi pártok határozottan bevándorlásellenes politikát hirdettek, ami rezonált a migráció hátrányait egyre súlyosabbnak érző európai lakosságnál, addig a radikális baloldali pártok a menekültek befogadását hangsúlyozták. Így bár a radikális jobb-, illetve baloldal álláspontja sok tekintetben hasonló – EU-szkepticizmus, elitellenesség, több esetben oroszbarátság –,

a bevándorlással szembeni jobboldali fellépés vízválasztónak bizonyult, és részben meghiúsította a baloldali populizmus reményeit.



Jelenleg a Sziriza és a Podemos lejtmenete a leglátványosabb, de ugyancsak rosszul teljesít a német Baloldal (Die Linke), amely a 2021-es parlamenti választásokon 5 százalék alatti eredményt ért el, és csak egy sajátos szabálynak köszönhetően maradhatott bent a Bundestagban. Az 5 százalékos plafont továbbra sem sikerül elérnie a pártnak a felmérésekben.

Azt is meg kell jegyezni azonban, hogy az Európai Parlamentben az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal (GUE/NGL) név alatt tömörülő radikális baloldali pártok közül például az ír Sinn Féin kifejezetten magas támogatottsággal bír: Írországban jelenleg a legnépszerűbb párt, a már az EU-ból kilépett Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írországban pedig megnyerte a tavalyi választásokat. Igaz, a Sinn Féin népszerűsége nemcsak radikális baloldali programjának köszönhető, hanem ír nacionalizmusának és az Ír-sziget újraegyesítésére irányuló törekvéseinek is – különösen az északír katolikusok körében. A Sinn Féin a kivétel, nem a szabály.

Szintén jó eredményt könyvelhetett el a tavalyi francia elnökválasztáson, majd a nemzetgyűlési választásokon Jean-Luc Mélenchon és az általa vezetett Új Ökológiai és Szociális Népszövetség nevű pártszövetség, amely a második legnagyobb frakciót alkotja a francia parlamentben.

Országok, amelyek képviselőt adnak az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal EP-frakciójába. Világossal, ahol csak egy képviselőt adnak, sötéttel, ahol többet is. Forrás: Erinthecute / Wikimedia Commons

Lemondott Ciprasz, beolvad a Podemos

Persze a szélsőbaloldali pártok hanyatlása, vagy ahogy a német Die Zeit írta a napokban, alkonya nem egyedül a bevándorlás kérdésének tudható be, országonként specifikus problémák is vannak. A Sziriza és a Podemos hanyatlásának is számos, az adott országra jellemző oka van.

A tízes évek közepére adósságválságba süllyedt Görögországban, amelynek gazdasági és pénzügyi gondjai már az euró stabilitását is fenyegették, a Sziriza azzal az ígérettel robbant be, hogy véget vet a két vezető párt több évtizede fennálló korrupt rendszerének, és úgy fogja megoldani a krízist, hogy a lakosság ebből semmit érez majd semmit.

Csakhogy az elképzelések meglehetősen gyorsan szembetalálták magukat a valósággal, személy szerint a Görögországot hitelező trojkával (EU, IMF, Európai Központi Bank), amely megálljt parancsolt Ciprasz és pénzügyminisztere, a Brüsszellel szemben rendkívül harcias Jánisz Varufakisz terveinek. A pénzügyminiszter alig fél év alatt távozott is, ezzel lényegében megbukott a Sziriza gazdasági programja.

A 2019-es választásokon a párt már csak második lett, az idén június 25-én tartott választásokon pedig négy éve mutatott 35 százalékos eredményét 17 százalékra küzdötte le, miközben a konzervatív Új Demokrácia jelentős győzelmet aratott. Pár nappal később Ciprasz bejelentette lemondását a párt elnöki posztjáról.

Persze ez nem jelenti azt, hogy a Sziriza idővel nem erősödhet meg újra, spanyol testvérpártja, a Podemos viszont – úgy tűnik – önálló pártként végleg befejezi pályafutását. A párt alapítója, Pablo Iglesias, akit 2015-ben még Ciprasszal együtt emlegettek a radikális baloldal új üdvöskéiként, egy 2021-es kudarcot követően visszavonult a politikától, a Podemos pedig az idén május 29-i spanyol önkormányzati választásokon csúfos vereséget szenvedett. Időközben azonban Sumar néven új baloldali platformot alapított a párt által jelölt Yolanda Díaz jelenlegi második miniszterelnök-helyettes és munkaügyi miniszter.

Alekszisz Ciprasz és Pablo Iglesias a görögországi választások egyik kampányeseményén Athénben 2015. január 22-én. Matt Cardy/Getty Images

Bár Díaz és a Podemos vezetése korábban összeveszett, a kormányzásba belebukott párt végül június elején megegyezést kötött az új radikális baloldali szövetséggel, hogy együtt indulnak a július 23-i előrehozott választásokon, de már a Sumar neve alatt. Így a Podemos végeredményben megszűnik mint önálló erő, de a nagyobb tömörülés részeként hivatalosan megmarad. Kérdés, hogy a Sumar vajon képes lesz-e újabb radikális baloldali sikertörténetbe kezdeni, vagy maga is a Podemos sorsára jut.

Mindenesetre a Sziriza és a Podemos hanyatlását látva a radikális baloldali közösségen egyfajta rezignált beletörődés lett úrrá, ami éles ellentétben áll azzal a kitörő lelkesedéssel, ami alig 8 éve jellemezte a híveket világszerte. Az egy ausztrál antikapitalista közösség portálján megjelent összegzés jól szemlélteti a mostani hangulatot:

A spanyol és a görög választások (…) eredményei megmutatták, hogy a változás parlamentáris útja zsákutca a radikális baloldal számára. A Sziriza és a Podemos kudarca azt mutatja, hogy nem lehet komoly változásokat elérni a parlamenten keresztül. A globális pénzügyi válságot követő, inspiráló utcai és munkahelyi küzdelmek megmutatták, hogyan lehet olyan erőt építeni, amely győzelmet hozhat – a parlamenten kívüli harcok révén, nem pedig a parlamentben ülve.

Az európai radikális baloldal pártjai azonban továbbra is készülnek a jövőre esedékes európai parlamenti választásokra.

Címlapkép: Alekszisz Ciprasz volt görög miniszterelnök, a Sziriza vezetője érkezik a párt rendkívüli ülésére Athénban 2023. június 29-én, amikor bejelentette lemondását a pártvezetői posztról. MTI/EPA/ANA-MPA/Oresztisz Panajotu