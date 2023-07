Elkezdődött a NATO-csúcs, szivárognak az első fontos bejelentések Ukrajnával kapcsolatban

A minisztérium közleménye szerint a most bejelentett csomag többek között, tartalmaz két Patriot rakétaindító konténert a Bundeswehr állományából, továbbá 40 darab Marder gyalogsági harcjárművet (ebből korábban ugyanennyit kaptak), 25 darab Leopard 1A5-ös harckocsit, valamint öt Bergepanzer 2 műszaki mentőjárművet.

A csomag az eszközparkon kívül 20 ezer darab tüzérségi lövedéket és 5000 ezer darab lőszernyi 155 milliméteres füstgránátot tartalmaz - tette hozzá a minisztérium.

During the NATO summit, Germany announced a new aid package to Ukraine including:- 2 x Patriot Air Defense Systems- 40 x Marder APC's- 25 x Leopard 1A5 MBT's- 5 BREM Bergepanzer 2 Armor Recovery Vehicles #OSINT