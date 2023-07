Zajlik a NATO-csúcs Vilniusban, hamarosan német páncélosokat gyárthatnak Ukrajnában - Háborús híreink kedden

Az Egyesült Államok múlt héten jelentette be azt, hogy az ukrán tüzérséget saját készleteikből származó kazettás bombákkal fogják ellátni. A szuperhatalom döntésén több prominens NATO-tagállam is felháborodott, de mi is a probléma a kétes hírű fegyverrel, és mit vár Kijev a bevetésétől? Nézzük.