Érkeznek az orosz és az ukrán jelentések is a mai hadmozdulatokról

Tengerről indított precíziós rakétákkal semmisített meg az orosz hadsereg ukrán hadianyagraktárakat csütörtökre virradóan - közölte Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője az aktuális hadijelentést ismertetve.

Mint mondta, az összes kijelölt célpontot megsemmisítették. Közölte továbbá, hogy ezenfelül a donyecki régióban megsemmisítették két ukrán dandár lőszerraktárát és több egyéb harceszköz mellett egy amerikai AN/TPQ-50 ellentűzradart is. A tábornok szerint az ukrán hadsereg - hasonlóan az utóbbi napokhoz - három irányba próbált támadásokat indítani, sikertelenül: Donyeck, Krasznolimanszk és Dél-Donyeck felé.

Konasenkov szerint az ukrán hadseregnek a nap folyamán elszenvedett vesztesége mintegy nyolcszázötven fő, közülük 480-an a Donyeck régióban dúló harcokban estek el, ahol mások mellett Marjinka település térségében vertek vissza 16 ukrán támadási kísérletet. Konasenkov szerint az orosz légvédelem elfogott tizenegy HIMARS-rakétát és tizennégy ellenséges drónt.

Részleges sikerekről számolt be az ukrán hadvezetés

Az orosz agresszióval szembeni ellenoffenzívában elért részleges sikerekről számolt be csütörtökön az ukrán hadvezetés. Andrij Kovaljov, az ukrán vezérkar szóvivője elmondta, hogy Zaporizzsja régióban az ukrán haderő megvetette a lábát az új hadállásokban. Mindemellett az orosz erők továbbra is "erős ellenállást" tanúsítanak és mozgósítják a tartalékokat.

Mint mondta, Kijev és más nagyvárosok ellen indított orosz dróntámadásokban mintegy huszonöt ember sebesült meg. Kovaljov közölte, hogy az ukrán csapatoknak az orosz kézre került Bahmuttól délre sikerült előrenyomulniuk.

Beszámolt arról is, hogy a donyecki Avgyijivka, Liman és Marjinka településeknél, valamint a harkivi Kupjanszk térségében sikeresen visszavertek orosz támadásokat. Hozzátette, hogy az orosz légierő több tucat légitámadást indított. Valerij Serseny, a délkeleti országrészben harcoló erők szóvivője közölte,

hogy az ukrán hadsereg kazettás lőszereket kapott.

Az Egyesült Államok alig egy hete jelentette be, hogy ilyen lőszereket fog átadni a kijevi vezetésnek. A kazettás lőszereket több mint száz országban tiltották be, mert veszélyt jelentenek a civil lakosságra is. Serseny az ukrán állami televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy ugyan a lőszerek már az egységeknél vannak, de még nem vetették be őket. Ukrajna állítása szerint ezeket a lőszereket csakis a "megszállók elűzésére" fogja használni saját területén, és lakott területen nem fogja bevetni.

Címlapkép:Ukrán katonák 2Sz3 Akacija 152 milliméteres önjáró tarackkal lövik az orosz állásokat a kelet-ukrajnai Donyecki területen 2023. július 10-én. MTI/EPA/Oleh Petraszjuk