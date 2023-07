Leutánozta Oroszország az ukránok egyik legjobb stratégiáját – Képeken az eredmény

Az orosz légierőhöz közel álló oroszbarát „Fighterbomber” Telegram-csatorna tette közzé a szóban forgó fényképeket, ironikusan kommentálva az eseményeket.

A felvételeken (első állapot a jobb felső sarok) egy egészen agresszívnak tűnő Kamaz teherautó látható. Ezt később megspékelték egy faággal, így jött létre a Pancír-Sz légvédelmi rakétarendszer hamis célpont változata. Hogy mi értelme volt feliratozni a csalit, nem dönthető el egyértelműen.

Ennek a parancsnoknak nincs kivel beszélgetnie a modern kamerákról, drónokról, távcsövekről, 100x zoomos telefonokról, így hát hamis célpontnak tekinti művét

– írja a Fighterbomber szerzője.

A felderítő drónokat és kezelőiket egyébként egy jól elkészített csali be tudja csapni. Az ukránok már többször is folyamodtak ehhez a taktikához, például az alábbi felvételen egy fából ácsolt Leopard 2-es látható.

Siversk, Ukrainian forces from the K-2 combat group of the 54th Mechanized Brigade used a wooden Leopard 2 decoy to bait a Russian Lancet loitering munition strike. pic.twitter.com/aWqcYCHA7U

Supplier is INFLATECH in Czechia - . After their generous discounts, the cost is $15,500 for one decoy plus the cost of shipping to Ukraine . Decoy weight is ~40kg.L 8.35m x W 3.6m x H 2.45m https://t.co/YuIYQ1sDpX