Hihetetlen nagyot nyerhet Bulgária: kiderült, mit kaphat a 60 éves páncélosokért az Egyesült Államoktól

Bolgár képviselők benyújtották azt a határozattervezetet az országgyűlésnek, amely értelmében Bulgária mintegy 100 darab BTR-60PB páncélozott szállító harcjárművet adna át Ukrajnának. Az 1960-1980 között gyártott harcjárműveket (150 darabot) még a bolgár csendőrség szerezte be, de ma már nincs rájuk szükség, állítják a bolgár képviselők.

A tervezetet a bolgár parlament három pártja, továbbá a miniszterelnök és a védelmi miniszter is támogatja.

Ez olyan felszerelés, amely tárolására és karbantartására sok pénzt fizetünk ki, és amelyet soha nem használtak a saját erőink. Semmiképpen sem fogja megzavarni a bolgár hadsereg harcképességét

– nyilatkozta Ivajlo Mircsev képviselő.

A képviselő később pontosította, hogy a szóban forgó páncélosok rossz műszaki állapotban vannak, de szavai szerint hasznosak lesznek Ukrajna számára, például pótalkatrészként.

Ivajlo Mircsev a reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy országuk továbbra is részesülhet az Amerikai Egyesült Államok által ígért katonai segélyből cserébe azért, hogy Ukrajnát szovjet felszereléssel látja el.

Egyes információk szerint ez a katonai segély ismeretlen számú amerikai gyártmányú M2 Bradley lövészpáncélost és Stryker páncélozott szállító harcjárművet takar, ami kétségkívül hatalmas előrelépés lenne az 1960-as években gyártott, és mára elavultnak számító szovjet konstrukciónál.

The Bulgarian Government announced earlier today that they are planning to Transfer roughly 100 of their 150 BTR-60PB Armored Personnel Carriers to Ukraine very soon with some Officials stating this will be done in hopes that they will be Replaced by Strykers and Bradleys pic.twitter.com/jGZR5HQDG6