A Rybar oroszbarát, de ettől függetlenül az egyik legmegbízhatóbb térképeket készítő Telegram-csatorna információi szerint az orosz erők meglepetésszerű támadást indítottak Hulyajpole irányában. A település Zaporizzsja megyében található, a nagy nyomás alatt álló orihivi és velyka novoszilkai szektorok között félúton.

Hulyajpole térségében már tavaly óta nem voltak aktív összecsapások, így az ukrán fegyveres erőket váratlanul érte a tüzérséggel támogatott előrenyomulás. Az első információk szerint a Cservone melletti víztározóig sikerült eljutnia az orosz csapatoknak.

Ezen kívül támadásba lendültek a Szvatovótól északra található, luhanszki Novoszelivszke település ellen is. Ez a település már számtalan alkalommal „gazdát cserélt,” ahogy az oroszok és az ukránok egyaránt többször elfoglalták / elvesztették / visszafoglalták a települést. A frontvonal itt is kifejezetten nyugodt volt február óta.

A jelenlegi információk szerint az orosz csapatok a falutól délre található erdősávot foglalták el elsőként, majd ezt követően, a településen áthaladó vasúti vonal mellett indítottak támadást. Az esti információk szerint a falun belül is részleges sikereket értek el, habár a település széle még ukrán kézen van.

Fighting continues near Novoselovskoye. In the village positional clashes are reported near the railroad depot. The line of control at the moment is along the railroad line.To the south, Russian units are advancing on the positions of Ukrainian formations in the plantations. pic.twitter.com/MRsSr6qYqs