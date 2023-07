A világ két legnépesebb országának rendeznie kellene a viszonyát

Vang Ji, kínai államtanácsos sürgette Indiát, hogy stabilizálja a kétoldalú kapcsolatokat a közös határ mentén fennálló katonai feszültségek közepette. Az indiai külügyminiszterrel, Szubrahmanjam Dzsaisankarral az ASEAN jakartai találkozója során szervezett találkozón Vang hangsúlyozta, hogy a két nemzet között a gyanakvás helyett kölcsönös támogatásra van szükség.

Az indonéziai Jakartában tartott ASEAN-találkozón Vang Ji, kínai államtanácsos, a Kínai Kommunista Párt Központi Külügyi Bizottsága Főhivatalának igazgatója és Szubrahmanjam Dzsaisankar indiai külügyminiszter hangsúlyozták a kétoldalú kapcsolatok stabilizálásának szükségességét. Vang Ji kiemelte a két ország közötti kölcsönös támogatás szükségességét, szemben a gyanakvás táplálásával.

India és Kína 3800 kilométeres határon osztozik, amelynek nagy része rosszul van kijelölve. A két nemzet között ezen határ miatt már többször is konfliktus alakult ki, beleértve egy rövid, de erőszakos háborút 1962-ben. Az 1990-es évek óta azonban több határmegállapodást követően jelentősen javult a kapcsolatuk, olyannyira, hogy jelenleg Kína India második legnagyobb kereskedelmi partnere.

Ezek ellenére a feszültség 2020-ban fokozódott, amikor egy határ menti összecsapás 20 indiai és négy kínai katona halálát okozta. Ez az incidens mindkét hadsereget arra késztette, hogy megerősítse pozícióit a határ mentén, és nagyszámú csapatot és felszerelést telepítsen oda.

Noha a katonai és diplomáciai tárgyalások több fordulója során sikerült némileg csökkenteni a feszültséget, India még mindig törékenynek és veszélyesnek nevezi a határon kialakult helyzetet. Találkozójuk során Vang Ji sürgette mindkét nemzetet, hogy együttműködve dolgozzanak a folyamatban lévő határkérdések elfogadható megoldása érdekében.

Vang Ji azt is hangsúlyozta, hogy az India és Kína közötti általános kapcsolatokat nem szabad, hogy konkrét kérdések határozzák meg. A két fél megállapodott abban is, hogy hamarosan újabb katonai parancsnoki szintű megbeszéléseket tartanak a határkérdésekről.

2020 óta India fokozottan ellenőrzi a határain belül működő kínai vállalkozásokat. Újdelhi több mint 300 kínai alkalmazást tiltott be, köztük a TikTokot is. A kínai cégek indiai beruházásait is fokozottan ellenőrzik. A kínai vállalatokkal szembeni korlátozásokra válaszul Vang Ji tisztességes, átlátható és diszkriminációmentes üzleti környezetet sürgetett a kínai vállalkozások számára.

Forrás: Reuters

Címlapkép: Résztvevők a tárgyalóasztalnál a Délkelet-ázsiai Országok Szövetsége, az ASEAN és partnerországai külügyminiszteri értekezletén Jakartában 2023. július 14-én. MTI/EPA pool/Adi Weda