Felvételek érkeztek: itt van Ukrajna bosszúja, lángol egy orosz bázis a Krímben

Tűz ütött ki egy Krím-félszigeten lévő orosz katonai bázison, emiatt négy település lakóit kell ideiglenesen evakuálni. A tüzet vélhetően egy éjszakai ukrán légitámadás okozta. A lángoló, robbanások által sújtott katonai létesítményről már több felvétel is érkezett.

Tűz ütött ki a Krím-félszigeten lévő Kirovszke körzetben lévő katonai gyakorlótéren, ami több mint kétezer ember evakuálására kényszerítette az orosz erőket - közölte az orosz irányítású Krím kormányzója a brit Sky News jelentése szerint.

The Fire at the Russian Military Training Ground and Arms Depot in the Kirovsky District of Eastern Crimea is continuing to burning and spread after it was reportedly Targeted by at least 3 Ukrainian Attack Drones this morning; the Russian Ministry of Emergency Situations has pic.twitter.com/peFjR9l8pT — OSINTdefender (@sentdefender) July 19, 2023

Egy közeli főutat is részben lezártak - bár a lezárás okát nem közölték.

A tervek szerint négy település lakóit kell ideiglenesen evakuálni - ez több mint 2000 embert jelent

- mondta Szergej Akszjonov, az oroszok által beiktatott krími kormányzó.

A tűzeset okát nem közölték, azonban az orosz biztonsági szolgálatokhoz köthető Telegram-csatornák és az ukrán média arról számolt be, hogy egy éjszakai ukrán légitámadás okozta a bázison keletkezett tüzet.

A Russian Arms Depot in Occupied-Crimea near the Town of Staryi Krym also know as Old Crimea has reportedly been Struck by a Ukrainian Kamikaze Attack Drone this morning causing a Large Fire to occur and setting off Secondary Explosions. pic.twitter.com/Wx1AlO1oHP — OSINTdefender (@sentdefender) July 19, 2023

Amennyiben támadásra került sor, az azt jelenti, hogy már a harmadik egymást követő éjszaka jelentettek katonai incidenst a Krím területéről.

Near Kirovske, |n-occupied , south , a missile strike hit a Russian ammunition depot this morning. Detonations at the depot necessitated evacuation of ~2,000 people in nearby 4 villages. #Russia — Alex (Kokcharov) July 19, 2023

A Krímet Oroszországgal összekötő kercsi hidat hétfőn a kora reggeli órákban robbanások rongálták meg, két ember halálát okozva. Tegnap egyébként Oroszország azt állította, hogy meghiúsította az ukrán dróntámadásokat a térségben - emlékeztet a brit portál.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images