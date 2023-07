Üzent Oroszország állampolgárainak a brit hírszerzés

Nyilvános beszédben szólította fel a háború miatt Vlagyimir Putyinból kiábrándult orosz állampolgárokat az MI6 vezetője arra, hogy kémkedjenek Nagy-Britanniának – írja a Sky News.

Sir Richard Moore, a brit hírszerzési szervezet vezetője Csehország fővárosában, Prágában beszélt a háborúról, ahol többek közt párhuzamot vont az 1968-as „prágai tavasz” leverése és az ukrajnai háború közt.

Moore arra is kitért, hogy szerinte rengeteg olyan orosz ember volt akkor és most is, aki szörnyülködve nézi a pusztítást, amit a hadseregük művel egy szláv testvérországban.

Rengeteg orosz ember van, akit csöndben elborzaszt az, hogy a fegyveres erőik ukrán városokat rombolnak le, ártatlan családokat dobnak ki otthonaikból, több ezer gyereket rabolnak el”

– mondta Moore.

„Elborzadva figyelik, ahogy hadseregük egy hozzájuk hasonló országot dönt romba. Tudják a szívük mélyén, hogy egy testvéri szláv országot megtámadni bűncselekmény” – fogalmazott.

A kémfőnök ezután arra szólította fel a háború miatt kiábrándult oroszokat, hogy „tegyék meg, amit mások is megtettek az elmúlt 18 hónapban” és „nyújtsanak kezet” az MI6-nek.

Az ajtónk nyitva áll. Diszkrécióval és professzionalizmussal fogunk dolgozni, erről vagyunk híresek. A titkaitok velünk mindig biztonságban vannak. Azon fogunk dolgozni, hogy a vérontás véget érjen”

– fogalmazott Moore.

Arról értelemszerűen nem osztott meg információkat, hogy pontosan hány orosz ember kémkedik az MI6-nek, de a brit védelmi minisztérium minden nap tesz közzé néha pontos, néha kevésbé pontos információkat az ukrajnai háború eseményeiről.

Címlapkép forrása: Jon Hicks via Getty Images