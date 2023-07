Amerika nem lassít: újabb szankciókkal mér csapást Oroszországra

Az Egyesült Államok bejelentette, újabb Oroszországgal kapcsolatos szankciókat vezetett be, amelyek 18 személyt és több tucat szervezetet érintenek - írja a Reuters beszámolójában.

Az Egyesült Államok csütörtökön újabb szankciók bevezetésével fokozta az Oroszországra gyakorolt gazdasági nyomását. Az amerikai pénzügyminisztérium bejelentette, hogy az új korlátozások 18 személyt és számos szervezetet érintenek, és elsődleges céljuk, hogy megakadályozzák Moszkva hozzáférését olyan árukhoz, amelyek elősegítik az Ukrajna ellen folytatott háborúját.

A most bevezetett szankciók célja nemcsak Oroszország katonai képességeinek korlátozása, hanem a fém- és bányászati ágazatból származó bevételeinek csökkentése is.

Ezen túlmenően a most bejelentette intézkedések célja az is, hogy a segítségükkel aláássák Oroszország energetikai képességeit és a globális pénzügyi rendszerhez való hozzáférését is csökkentsék.

Wally Adeyemo amerikai pénzügyminiszter-helyettes elmondta, a mai intézkedések újabb lépést jelentenek abba az irányba, hogy korlátozzák Oroszország katonai képességeit és gazdasági teljesítményét.

