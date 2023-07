Videó: nagyon veszélyes fegyverrel bombáztak az oroszok, semmi nem maradt az ukrán bázisból

Az Egyesült Államok nemrég úgy döntött, hogy kazettás lőszereket ad az ukrán tüzérségnek, erre válaszul az orosz haderő is intenzívebbé tette az elmúlt napokban az ilyen fegyverek használatát.

Nemrég friss felvétel került elő, melyen az látható, hogy az orosz haderő egy ukrán támaszpontot támad kazettás lőszerekkel, hatalmas pusztítást okozva. Az ukrán katonai járművek (és talán pár civil jármű is) megsemmisül, de ezen kívül hatalmas területen pusztítanak még a robbanóeszközök.

Now Russia uses cluster munition too f#cking scary. https://t.co/VpD6znqyhO