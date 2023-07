Támadásba lendültek az ukrán páncélosok Vuhledárnál – Elég csúnya vége lett

Támadást kísérelt meg az ukrán haderő Vuhledár térségében pár napja. Az akcióban egy kislétszámú gépesített gyalogsági alakulat vett részt, amely körülbelül 5 harcjárművel – 3 harckocsival és két lövészek szállítására is alkalmas gyalogsági harcjárművel – próbálta meg áttörni az orosz védvonalakat.

Az ukrán alakulat egy mezőn próbált meg átkelni, amikor észlelte őket egy orosz pilóta nélküli repülőgép (UAV). Ekkor az ukrán járművek között már több veszteség is volt: láthatólag az összes jármű aknára futott. Az első veszteségek láttán az alakulat egésze nem adja fel: megpróbálják a harcképtelenné vált járműveket megkerülni a mögöttük haladó páncélosok, de nem járnak sikerrel.

A járműveket kezelő ukrán katonák nagy része láthatólag túléli az akciót, ők visszavonulnak, mielőtt célba veszi őket az orosz tüzérség. Az orosz drón által készített felvételeket oroszbarát bloggerek publikálták.

Unsuccessful Ukrainian attack around Ugledar they keep driving around through open fields. pic.twitter.com/BXnJJQktTg