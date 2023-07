Felvételek: Sorra éri találat a krími orosz katonai létesítményeket

Szergej Akszjonov elmondta, hogy robbanás történt a Krím középső részén található Krasznohvardijszkében lévő raktárban. Akszjonov nem számolt be károkról vagy áldozatokat.

Ezen kívül, a közösségi médiába felkerült, geolokalizált felvételek alapján nagy valószínűséggel találat érte az Oktyabrszkoje járásban található olajraktárat és repülőteret.

Explosions, as well as secondary explosions, were heard by locals near Oktyabr'skoye, Crimea. Reportedly somewhere from the direction of the local airfield. Russians claim that there was a drone attack. ~175-180km from the front line. pic.twitter.com/RiaROpQCXF