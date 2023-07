A pusztító odesszai orosz támadások után Zelenszkij elmondta, mire van szüksége Ukrajnának

Ukrajnának teljes értékű égi pajzsra van szüksége - ez az egyetlen módja az orosz rakétaterror legyőzésének. Már bebizonyítottuk, hogy le tudjuk lőni még azokat az orosz rakétákat is, amelyekkel a terroristák dicsekedtek. Partnereink segítségének és az Ukrajnának biztosított légvédelmi rendszereknek köszönhetően az ég védelmezői ezrek életét mentették meg. De több légvédelmi rendszerre van szükségünk az egész területünkön, minden városunk és településünk számára. A világnak nem szabad hozzászoknia az orosz terrorhoz - a terrort le kell győzni. És ez lehetséges!

- írta a Twitteren Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Ukraine needs a full-fledged sky shield this is the only way to defeat Russian missile terror. We have already shown that we can shoot down even the Russian missiles that the terrorists boasted about. Thanks to the help of our partners and the air defense systems provided to pic.twitter.com/eDvbrKQpip