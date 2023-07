Fotó: így néznek ki közelről Ukrajna kazettás lőszerei

Néhány hete a NATO berkein belül is komoly botrányt váltott ki, hogy az Egyesült Államok kormánya bejelentette: kazettás lőszerekkel segítik az ukrán haderő Oroszországgal viselt védekező háborúját.

A kazettás lőszereket már használják a frontvonalon, a napokban több felvételt is lehetett látni az eszközök éles bevetéséről.

Most a Ukraine Weapons Tracker friss fotót is publikált, melyen közelről látható néhány azok közül a kazettás lőszerek közül, melyeket az ukrán haderő a washingtoni kormánytól kapott.

Jól látható: az ukrán fegyveres erők 155 milliméteres, M864 ER típusú kazettás lőszereket kaptak, melyeket bármely NATO-szabvány 155 milliméteres tüzérségi rendszerből (pl. M777, M109, PzH 2000, stb.) ki lehet lőni.

: The first photo of 155mm cluster projectiles which were recently transferred by the US in Ukrainian service. We can see M864 extended range (29km) base-bleed projectiles, each carrying 72 dual-purpose submunitions. Normally these rounds are treated as war reserve. #Ukraine