Sorra érkeznek a videók: lángokban áll Görögország

A nyári hőség és szárazság következtében Görögország több pontján is lángra kapott a növényzet. A tűzoltók jelenleg 82 erdőtűz megfékezésén dolgoznak, többek között Korfu és Rodosz szigetein.

A hatalmas pusztításról sorra érkeznek a megrázó felvételek. Az első videó tegnap éjszaka készült Rodoszon, ahonnan a turistaszezon kellős közepén több tízezer embert kellett kimenekíteni.

A lángok az állatvilágot sem kímélik, több felvétel is készült arról, ahogy a tűzoltók a helyi vadvilágon igyekeznek segíteni.

A lángok nem csak a görög szigeteket érintik, a főváros, Athén környékén is hasonló a helyzet.

Franciaország, Olaszország, Románia, Törökország és Egyiptom már jelezte azt, hogy tűzoltókat küldenek Görögországba, a szlovák helikopterek pedig már meg is kezdték a munkát. A tűzoltók láthatóan minden erejükkel a lángok megfékezésén dolgoznak, földről és levegőből is igyekeznek az oltással.

Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök ma a parlamentben bejelentette azt, hogy hazája háborút vív az erdőtüzek ellen, melyek az ország 64 régióját érintik, elsősorban a középső és déli területeket.

A helyzeten nem segít az sem, hogy a hétvége során ismét feltámadt a szél, melynek következtében a tűz is gyorsabban terjed.

Címlapkép forrása:George Pachantouris via Getty Images