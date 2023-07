Súlyos videó: így néz ki most Bahmut városa a hónapokon át tartó harcok után

Frissnek tűnő felvétel jelent meg Bahmut városáról. A videón madártávlatból látható a település, valószínűleg egy orosz drón vette fel a képsorokat.

A felvételen világosan látszik: a hónapokon át tartó harcok során Bahmut teljesen lakhatatlanná vált.

New drone footage of destroyed western Bakhmut, result of months of barbaric Russian attacks on the eastern city once home to 70,000+, myself included for more than 2 years. This is Dekabristov and Yuvileyna Streets. Apartment buildings and childrens hospital turned to rubble. pic.twitter.com/IHAi2wj2Yp