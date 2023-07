Felvételek: csúnyán szétverte az ukrán tankokat az orosz sztárfegyver

Tegnap reggel nagyszabású ukrán páncélosroham indult a Zaporizzsja megyében található Robotnye térségében. Orosz források szerint a támadásban körülbelül 80 ukrán harcjármű vett részt, főleg harckocsik, lövészpáncélosok és páncélozott szállító harcjárművek.

Estére a támadást szétverték az oroszok, azóta folyamatosan jönnek a felvételek a meghiúsult offenzíváról.

Nemrég egy új, orosz forrásból származó drónvideó-gyűjteményt tett közzé Julian Röpcke német újságíró, melyen jól látható az ukrán páncélosok ellen alkalmazott orosz ellenintézkedések sorozata.

FELKAVARÓ FELVÉTEL!

Four Russian Lancet attacks on moving Ukrainian armored vehicles, including a Leopard 2, north of Robotyne.No comment on air defense ... pic.twitter.com/qGpzly9niA