Fotók buktatták le Oroszország rejtélyes szövetségesét – Titokban újabb ország támogatja az Ukrajna elleni inváziót

Fotókat tett közzé a Ukraine Weapons Tracker néhány 120 milliméteres aknavető-lőszerről, melyet az orosz haderő az ukrajnai háborúban használ. A jelöletlen lőszerek azért érdekesek, mert az UWT csapata többnapos nyomozás után kiderítette: a robbanószerek Mianmarból (korábban Burma) származnak, az országot irányító katonai junta pedig valószínűleg titokban hadianyagot szállít az orosz haderőnek.

A mianmari kormány sokat tett azért, hogy ne derüljön ki, hogy ilyen módon támogatják Oroszországot: minden egyes orosz haderőnek biztosított lőszert lefestettek és minden jelölést eltüntettek róluk. Az UWT csapata a 120 milliméteres lőszerek egyedi formája alapján tudta azonosítani, hogy a robbanószerek Mianmarból származnak.

: The Russian Military now uses ammunition made by Myanmar - Burmese 120ER 120mm HE mortar bombs recently appeared in Russian service. Previously, no transfers of ammunition from Myanmar to Russia have been reported. ⬇️ #Ukraine