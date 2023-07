Három választás Angliában: mindenkinek jutott valami, de a két rivális nem örülhet

Három időközi parlamenti választásra került sor az Egyesült Királyságban július 20-án, és bár három párt is találhat valami szépet az eredményekben, igazán boldog csak az lehet, akinek a legkevesebb múlott rajta: a liberális demokraták. Sem a 3-ból 2 parlamenti mandátumot elveszítő, Rishi Sunak brit miniszterelnök vezette konzervatívok, sem a Keir Starmer vezette, kormányra készülő munkáspártiak nem lehetnek elégedettek, miután az ellenzék legnagyobb pártja nem érte el célját, az előzetes várakozásokkal ellentétben nem tudott szimbolikus jelentőségű győzelmet aratni Boris Johnson korábbi tory vezető és miniszterelnök választókörzetében. A mostani időközi választási dömping több tanulsággal is szolgál, hamarosan pedig újabb körzetben feszülhetnek egymásnak a pártok...

Három választás Angliában

Július 20-án három brit parlamenti mandátum sorsa dőlt el, három angliai választókörzetben: az észak-yorkshire-i Selby and Ainsty, a somerseti Somerton and Frome, továbbá a nyugat-londoni Uxbridge and South Ruislip kapott új képviselőt a House of Commonsban.

A választás előtt reális esélye volt annak, hogy a Rishi Sunak tory miniszterelnök által vezetett Konzervatív Párt 3 helyet is elveszít a brit parlament alsóházában,

miután mindhárom körzetben azért volt szükség időközi választásra, mert korábbi konzervatív képviselőik lemondásra kényszerültek.