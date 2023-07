Hetven éve vár a békére a világ egyik legveszélyesebb lőporoshordója - Mit akarnak ezzel a világ valódi urai?

Hetven éve három fél megállapodásával megköttetett a koreai háborút lezáró panmindzsoni tűzszünet, melyet máig nem követett hivatalos béke. Az elmúlt hetven évben számos folyamat formálta az egész világot, itt azonban a helyzet változatlannak tűnik. Észak és dél szövetségesei is ugyanazok, mint hét évtizede, és a felek továbbra sem látszanak közeledni egymáshoz. Lehet-e újra a Koreai-félsziget a világ lőporoshordója, vagy már közeledik a valódi békemegállapodás? Erre keressük most a választ.

Ma hetven éves a panmindzsoni tűzszüneti megállapodás, mely a második világháború után kialakuló nyugati és a keleti blokk első kihelyezett fegyveres konfliktusát, a koreai háborút zárta le. A szovjet és kínai támogatású kommunista északiak csaptak össze az amerikai (és az ENSZ) támogatást élvező déliekkel. Az ellentétek egy több millió fő áldozatával járó háborúba torkollottak, aminek máig nincs mindenki által elfogadott lezárása. A mai helyzet megértéséhez érdemes áttekinteni röviden, hogy mi váltotta ki az összecsapásokat, és azóta hogyan alakultak az események.

Egy véres háború

A második világháborút követően az addig Japán megszállása alatt tartott Koreai-félszigetet a szövetségesek két övezetre osztották fel. A 38. szélességi foktól északra a Szovjetunió, míg attól délre az Egyesült Államok felelt a közigazgatásért. Északon a kommunista Kim Ir Szen jutott hatalomra a szovjetek segítségével, míg délen az amerikaiak a kapitalista Li Szin Mant támogatták. A megszálló csapatok kivonulásával mindkét fél önmagát tartotta a félsziget legitim vezetőjének, a feszültség fokozódott.

A háború végül 1950. június 25-én hajnalban kezdődött, amikor az alaposan megerősített északi csapatok átlépték a határvonalat, és a déli országra támadtak.

A háború meglepetésként érte az Egyesült Államokat, de gyorsan tudtak reagálni: egy 21 ország részvételével szerveződő nemzetközi koalíció állt össze Dél-Korea megsegítésére. A tempós válasznak köszönhetően sikerült elkerülni az ország teljes elfoglalását, majd az 1950 szeptemberi partraszállással visszaszorították az északiakat majdnem a kínai határig. Ekkor ismét fordult a kocka, Mao Ce-tung kínai vezető hatalmas sereggel támogatta meg Phenjant. Ezt követőn ismét visszaszorultak a déliek, de nagyjából a mai határvonalak mentén megálltak a frontok. Itt még kétéves véres állóháború kezdődött. A harcok még egészen 1953. július 20-ig tartottak.

Egy héttel később 1953. július 27-én írták alá az Egyesült Államok, Kína és Észak-Korea küldöttjei a panmindzsoni megállapodást, amelyet azonban Dél-Korea nem fogadott el. A tűzszüneti megállapodást végül máig nem követte békemegállapodás. A tűzszünetben a felek megegyeztek, hogy az 1953-as frontvonal mentén húzzák meg az országok közötti határt, és a két állam között egy négy kilométer széles demilitarizált zónát hoznak létre. A harcokban számos nemzet sokezer katonája mellett 40 ezer amerikai katona vesztette életét, és több millió koreai veszett oda.

A háború utáni események

A pusztító testvérháborút követően is teljesen egyértelműen elkülönültek a rendszerek, Kim Ir Szen maradt a phenjani vezér, aki a keménykezű sztálinista berendezkedésben hitt, míg délen demokratikus berendezkedést alakított ki Li Szing Man. A déli vezetés azonban gyengének bizonyult, aki nem tudott felülkerekedni az ország gazdasági problémáin. Ekkoriban Észak-Koreában magasabb volt az életszínvonal, mint délen. 1960-tól viszont a helyzet komoly elégedetlenkedést szült Szöulban, egy évvel később Pak Csong Hi tábornok megdöntötte a kormányt és tekintélyelvű rendszert vezetett be délen is.

A két ország között továbbra is rendszeresek voltak a villongások, 1968-ban az északiak próbáltak partra szállni a félsziget délkeleti részén, többnapos tűzharcban sikerült őket csak visszaverni.

1972-ben Kína és az Egyesült Államok közös nyilatkozatot adott ki Richard Nixon pekingi látogatása során a két országgal kapcsolatosan, ami máig meghatározó:

Korea egyesítését békés úton, külföldi beavatkozás nélkül, ideológiától mentesen kell végrehajtani.

Kim Dzsong Un északi és Mun Dzsein déli vezető találkozik 2018-ban. A kép forrása: Korea Summit Press Pool/Getty Images

Az 1970-es években a két ország fejlődése kezdett különválni, Észak-Korea az alulfejlettség és az eladósodottság útjára lépett, míg Dél-Korea gyorsan fejlődött. 1983-ban az északiak merénylettel próbálkoztak a déli államfő ellen, míg 1987-ben felrobbantották a Korean Air egyik repülőgépét. Az erőviszonyok megváltozásával Phenjan letett arról, hogy katonai erővel egyesítse a két országot. 2000-ben első alkalommal megbeszéléseket tartottak a felek. Azóta többször is tartottak személyes tárgyalásokat és látogatásokat, ez azonban nem hozta meg a várt enyhülést.

Mi a helyzet ma?

Bár már eltelt hét évtized a konfliktus – átmeneti – lezárása óta, azonban a szereplőket illetően túl sok minden nem változott. Továbbra is ugyanazok az országok a legfontosabbak, és ugyanazok a szereplők állnak azonos oldalakon. Ma a megoldás távolinak tűnik, ennek ellenére minden résztvevő kialakított egy saját narratívát, hogy mit gondol az országokról, vagy magáról a konfliktusról.

Kína: Peking az elmúlt években nagy figyelmet fordított arra, hogy a köztudatba ismételten visszaemelje a hetven évvel ezelőtti konfliktust. Az idealizált állítások szerint Kína akkor legyőzte a világ legmodernebb hadseregét a háborúban. Hszi Csin-ping kínai elnök 2020-ban tartott beszédet a konfliktus kirobbanásának évfordulójára, ekkor tisztázta, hogy a háború örökségének központi szerepet szán a kínai emlékezetben. Kína mítoszokat próbál teremteni, hogy ezzel is erősítse a nemzeti morált. Kína az egyetlen ország a világon, amelynek kölcsönös védelmi szerződése van Észak-Koreával. Peking azonban tartja a távolságot szomszédjától; bár Kína Észak-Korea messze legnagyobb kereskedelmi partnere, még Peking is megszavazta a szankciókat az ország ellen. Ennek ellenére Oroszországgal együtt a további szigorú korlátozások megállításán fáradozik, és nemzetközi segélyakciókat sürget az éhező országba. A szomszédos Dél-Koreát sokáig az amerikai szövetség gyenge láncszemének vélte, ezért igyekezett leválasztani Washingtontól. Kína folyamatosan törekszik arra, hogy az Egyesült Államok befolyásszerzési törekvéseit visszanyomja a térségben, és ehhez szívesen venné akár a déliek segítségét is.

Hszi Csin-ping kínai elnök 2020-ban tartott beszédet a konfliktus kirobbanásának évfordulójára, ekkor tisztázta, hogy a háború örökségének központi szerepet szán a kínai emlékezetben. Kína mítoszokat próbál teremteni, hogy ezzel is erősítse a nemzeti morált. Kína az egyetlen ország a világon, amelynek kölcsönös védelmi szerződése van Észak-Koreával. Peking azonban tartja a távolságot szomszédjától; bár Kína Észak-Korea messze legnagyobb kereskedelmi partnere, még Peking is megszavazta a szankciókat az ország ellen. A szomszédos Dél-Koreát sokáig az amerikai szövetség gyenge láncszemének vélte, ezért igyekezett leválasztani Washingtontól. Kína folyamatosan törekszik arra, hogy az Egyesült Államok befolyásszerzési törekvéseit visszanyomja a térségben, és ehhez szívesen venné akár a déliek segítségét is. Egyesült Államok: az országban egyre halványabb a háború emléke és a vezetés sem törekszik a felelevenítésre. Ennek oka az is, hogy a koreai háború időben és felfogásban is a második világháború és Vietnam között helyezkedik el. Az USA társadalma számára nem ért fel győzelemmel a tűzszünet, ezért a magasztos emlékezet sem a társadalmi mentalitás része. Washington számára a koreai helyzet a második világháborút követően hasonló volt, mint ma Tajvan kérdése. Az USA ma szilárdan továbbra is elkötelezett szövetségese Szöulnak, állandó jelleggel tartanak közös hadgyakorlatokat, és egy szélesebb katonai szövetség kialakításán fáradoznak. A hasonló érdekcsoportok figyelme azonban nem a Koreai-félszigetre összpontosul, most jóval nagyobb fejfájást okoz Tajvan és a Dél-kínai-tenger kérdése a nagyhatalom vezetőinek.

Washington számára a koreai helyzet a második világháborút követően hasonló volt, mint ma Tajvan kérdése. Az USA ma szilárdan továbbra is elkötelezett szövetségese Szöulnak, állandó jelleggel tartanak közös hadgyakorlatokat, és egy szélesebb katonai szövetség kialakításán fáradoznak. Oroszország: Moszkva az ukrajnai háború kitörése óta minden állam támogatását szívesen fogadja, így Észak-Koreáét is. Miután az elhúzódó harcok jelentősen csökkentették az orosz lőszerkészletet, Phenjan sietett a segítségükre, és ők küldtek további muníciót. Az ország ma Észak-Korea második legfontosabb partnere, bár hivatalosan Moszkva is megszavazta a szankciókat Phenjan ellen. Sojgu látogatása a napokban megszilárdította a kötelékeket, és az orosz védelmi miniszter a kétoldalú kapcsolatok megerősítését nevezte most feladatuknak. Oroszország mai szerepe azért némileg megváltozott: míg korábban Harry Truman amerikai elnök az orosz kommunista vezetőt, Sztálint tette felelőssé a konfliktusért, addig ma Moszkva egyértelműen háttérbe szorul. Ma Oroszország leginkább úgy gondol Phenjanra, hogy csak akkor fontos számára, ha éppen szüksége van rá. Nem akar aktív résztvevője lenni a két Korea közötti konfliktusnak, inkább csak a saját céljaira használja fel.

Oroszország mai szerepe azért némileg megváltozott: míg korábban Harry Truman amerikai elnök az orosz kommunista vezetőt, Sztálint tette felelőssé a konfliktusért, addig ma Moszkva egyértelműen háttérbe szorul. Nem akar aktív résztvevője lenni a két Korea közötti konfliktusnak, inkább csak a saját céljaira használja fel. Észak-Korea: Phenjan nagyszabású ünnepséget tervez a kerek évfordulóra, ahova a két legfontosabb szövetségesüket hívták meg: Oroszországot és Kínát. Hasonlóan a 70 évvel ezelőtti szituációhoz, most is a közös nyugati ellenségkép a legfontosabb összefogó erő az országok között. Az ország máig az Egyesült Államokat tekinti a legnagyobb ellenségének, és szerintük egy állandósult hidegháború zajlik a két ország között, tulajdonképpen a déliekről tudomást sem véve. Phenjan álláspontja, hogy az akkori konfliktus a déliek határsértései miatt robbant ki, amit egyértelműen Washington tervelt ki. Az országot ma számos nemzetközi kereskedelmi szankció érinti, egyértelműen a diplomáciai elszigetelés a cél. Ebben a helyzetben gyakorlatilag bármilyen segítséget szívesen fogadnak, így azt is elnézik, hogy Oroszország vagy Kína megkerülve a szankciókat jóval olcsóbban kereskedik velük, mintegy kihasználva az országot. Mivel más állam azonban még erre sem hajlandó, gyakorlatilag sarokba szorított pozícióban vannak a kereskedelmüket illetően. Észak-Korea folyamatosan rakétatesztekkel hergeli a térséget, ami feszültséget okoz Dél-Koreában és Japánban is, az USA katonai eszközöket küld a térségbe. A tesztek célja azonban vélhetően nem egy új konfliktus kirobbantása, hanem a nyomásgyakorlással a tárgyalóasztalhoz ültetnék a feleket, hogy Phenjan kezét ne kössék a szankciók.

Phenjan álláspontja, hogy az akkori konfliktus a déliek határsértései miatt robbant ki, amit egyértelműen Washington tervelt ki. Az országot ma számos nemzetközi kereskedelmi szankció érinti, egyértelműen a diplomáciai elszigetelés a cél. Mivel más állam azonban még erre sem hajlandó, gyakorlatilag sarokba szorított pozícióban vannak a kereskedelmüket illetően. Észak-Korea folyamatosan rakétatesztekkel hergeli a térséget, ami feszültséget okoz Dél-Koreában és Japánban is, az USA katonai eszközöket küld a térségbe. hogy Phenjan kezét ne kössék a szankciók. Dél-Korea: Szöul az utóbbi időben megerősítette kapcsolatait az Egyesült Államokkal, és elkezdett közeledni Washington szövetségeseihez a térségben: Japánhoz és Tajvanhoz is. Ezekre Peking többnyire kemény válaszokat adott, amiket Szöul fenyegetésként élt meg, ez csak tovább erősítette a dél-koreai közeledést Amerika felé. Ráadásul Kína egyre gyakrabban hatol be Dél-Korea légvédelmi azonosító zónáiba (ADIZ), és a kínai hajók is gyakran „tévednek” az ország felségvizeire. A térséget érintő nyugtalanság miatt Szöulban is felvetődött, hogy nukleáris választ ad: vagy kéri az Egyesült Államokat, hogy atomtölteteket állomásoztasson az országban, vagy pedig saját kapacitásait fejlesztené. Az ország gazdasági mérete miatt ma már inkább lett fontos kereskedelmi partner Kínának, mint elpusztítandó rivális. Szembetűnő, hogy mindkét fél figyelme azonban inkább Tajvan felé fordul, de ott ellentétes oldalakon állnak.

Az, hogy a felek békeegyezmény helyett csak tűzszüneti megállapodásig jutottak, azt jelenti, hogy a háború immár a 74. éve tart. A frontvonalak fizikailag nem változtak az elmúlt hetven évben, és a legfontosabb szereplők is ugyanazok. Mondani lehetne, hogy minden maradt a régiben, de ez nem lenne igaz. Észak-Korea atomhatalom, az Egyesült Államok vezető helyére már a Szovjetunió helyett Kína pályázik, és Szöul már sokkal nagyobb gazdasági hatalom, mint Phenjan. Ennek ellenére a konfliktus megoldása sem látszik. Észak-Korea gyakorlatilag a világ páriaállama, mindössze néhány szövetségessel a világban, míg Peking figyelmében Dél-Korea már hangsúlyosabb szerepet tölt be.

A világot ma viszont a térségben nem a két Korea kérdése foglalkoztatja, hanem a két, önmagát egyaránt Kínának nevező terület problémája.

Úgy tűnik, a félszigeten most többé-kevésbé nyugalom van, a felek sem törekednek a feszültség eszkalálására. Ez a látszólagos nyugalom persze egy pillanat alatt felborulhat. Az azonban nem látszik, hogy a két Korea békés úton, külföldi segítség nélkül és ideológiáktól mentesen egyesülni tudna a közeljövőben.

Címlapkép forrása: Jeon Heon-Kyun - Pool/Getty Images