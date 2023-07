Kína az Egyesült Államok szövetségesével tartana közös hadgyakorlatot

Kína közös hadgyakorlatot szeretne tartani a Fülöp-szigetekkel, erre Manila egyelőre még nem adott választ. A kezdeményezés azért furcsa, mert a szigetország inkább az Egyesült Államokkal szövetkezik, és raadásul területi vitája is van Pekinggel a Dél-kínai-tenger egy részének hovatartozása miatt - írja a South China Morning Post.

Csütörtökön érkezett a bejelentés, miszerint az kínai vezetés felajánlotta, hogy közös hadgyakorlatot tart a Fülöp-szigetekkel. A fülöp-szigeteki fegyveres erők főnöke, Romeo Brawner úgy nyilatkozott, hogy tanulmányozni fogja a válasza előtt a tervezetet.

Bár még nem érkezett elutasító vagy megerősítő válasz a felvetésre, Brawner korábban úgy nyilatkozott, hogy keresik a közös kapcsolódási pontokat a világ hadseregeivel, mivel hiszik, hogy ezzel lehet elkerülni a háborúkat. Egyelőre túl sok részletet nem lehet tudni a tervezetről, viszont annyi már kiderült, hogy nem a feszült területnek számító Dél-kínai-tengeren rendeznék.

A szigetország azonban az Egyesült Államok szövetségese, Washington számít Manila támogatására egy esetleges Tajvan elleni offenzíva esetén. Mindazonáltal nem csak Tajvan kérdése okoz feszültséget a két ország között. Peking és Manila a Dél-kínai-tenger egy részének fennhatósága felett is vitatkozik. A Fülöp-szigetek szerint Kína agresszívan viselkedik a térségben, Kína ezt visszautasítja, szerinte csak halászhajók lépnek be fülöp-szigeteki felségvizekre, amit a Manila túlreagál. A Fülöp-szigetek közben már Tajvan kínai inváziójára is felkészül, forgatókönyvet készítenek az esetleges háborúra.

Címlapkép forrása: Jes Aznar/Getty Images