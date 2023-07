Itt a bejelentés: még több fegyvert küldenek a németek Ukrajnának

Németország 2022-ben összesen 2,2 milliárd eurónyi pénzügyi és materiális segítséget küldött Kijevnek az oroszok elleni küzdelemhez, majd a keretet jelentősen megemelte idénre. Ebben az évben már 5,4 milliárd euró áll rendelkezésre. A későbbiekben még 10,5 milliárd euró kötelezettségvállalási felhatalmazása van az ország segítésére. A legújabb csomagban a frontvonalon alkalmazható eszközök mellett a hátországi infrastruktúra és az egészségügyi ellátás is helyet kapott. A csomag tartalma a következő:

Germany has updated the list of provided military aid for Ukraine:- 10 tracked all-terrain vehicles Bandvagn 206 (BV206);- 6 self-propelled anti-aircraft guns GEPARD incl. 15,042 rounds of ammunition- 20 reconnaissance drones RQ-35 HEIDRUN- 13 reconnaissance drones VECTOR- pic.twitter.com/R6Itl5JZXp