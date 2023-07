Korábban a világ legnépesebb országa volt - Most már csak a bevándorlás mentheti meg Kínát?

A közelmúltban vette el Kínától a világ legnépesebb országa címet India. Bárki azt hihetné, hogy egy több mint 1,4 milliárd lakosságú országban nem lehet gond a népesedéssel, ez azonban koránt sincs így. Pekingnek gyorsuló népességfogyással, és rohamos elöregedéssel kell szembenéznie a jövőben. A probléma aggasztó lehet, és ráadásul az ország globális ambícióit is veszélyeztetheti.

Több évszázadon keresztül Kína volt a világ legnépesebb állama. Ezt a címet azonban már egyértelműen a régi rivális, India birtokolja. Néhány demográfiai szakember szerint ez már jóval korábban megtörtént, mint ahogy azt a hivatalos adatokban látni lehet. 2022-ben az ország több halálesetet regisztrált, mint amennyi születést, így a lakosságszám elérhette csúcsát és ettől kezdve a kínai populáció csökkenésnek indul.

A népesedés kérdése a teljes Távol-Keleten drasztikus kérdéseket vet fel.

A lakosság csökkenése várhatóan a gazdasági zsugorodást is magával hozza, ami nagy hatást gyakorol Kína világpolitikai céljaira.

Tömeg Pekingben. A kép forrása: Tim Graham/Getty Images

A csökkenő születésszámok mellett a kínai társadalmat is elérte a leginkább fejlett nyugati államokra jellemző elöregedés problémája. A várható élettartam a Világbank adatai szerint az 1960-as évek elején még mindössze alig 50 évet tett ki, viszont 2021-ben születettek esetében már 78 év volt. Ez egyszerre két dolgot is eredményez, egyrészt csökken a munkaképes korú lakosság száma, és megnövekszik az eltartott korosztály részaránya a társadalmon belül. Az elöregedés problémája már most is érezhető, ameddig két évtizede még 28 év volt az országban a medián életkor, addig mára ez 38 év. A 65 év felettiek részaránya a kínai társadalomban jelenleg 14%-os, összehasonlításul Indiában ez az érték csak 7%.

Kína előtt két út áll, vagy felpörgeti a születések számát, vagy pedig erőteljes bevándorlási politikával egyenlíti ki a társadalom hiányosságait.

Utoljára 1962-ben volt példa arra, hogy a kínai hatóságok több halálesetről számoltak be, mint amennyi születésről. Akkor a Kínában jellemző kaotikus viszonyok miatt több millió embert halt éhen az országban, az ország vezetői leginkább az elhibázott gazdaságpolitikát okolják az események miatt. Most azonban szó sincs hasonlóról, az ország prosperál, a gazdasági mutatók nőnek, Kína pozíciója emelkedik a világban.

Amennyiben a jelenlegi trendek folytatódnak az országban, úgy az ország lakossága 2080-ra 1 milliárd fő alá csökken, míg 2100-ra 800 millió fő alá esik. Az ENSZ tanulmánya három eltérő forgatókönyvet vázolt fel: a magas, a közepes és az alacsony előrejelzéseket. A legmagasabb becslések szerint is az évszázad végére 350 millió fővel csökken Kína lakossága, a közepes szerint 767 millió főre esik vissza, míg az alacsony forgatókönyv szerint az egészen drámai 488 millió fős lakossággal kell számolnia Pekingnek 2100-ban.

Kína próbálkozásai a gyermekszám növelésére

Ma a kínai vezetők reménykednek abban, hogy a születések száma újra növelhető lesz.

2015-ben véget ért a 35 éves társadalomtervezési kísérlet az országban, Kína eltörlte az Egy gyermek politikáját. Az 1980-ban bevezetett intézkedés lényege az volt, hogy a kínai társadalom széles rétegeiben megtiltotta a második gyermek vállalását. A politikát a túlnépesedés miatti félelem alakította ki még az 1970-es években. A kezdeményezés sikeres volt, a kínai nők körében csökkent a termékenységi ráta. A 2010-es években azonban már érezhető volt, hogy a korlátozások kezdenek visszaütni, a kommunista vezetésnek a csökkenő születésszámok hatására lépnie kellett. 2015-ben végül eltörölte az egy gyermek politikáját a kínai vezetés, és átálltak a kétgyermekes modellre. Az elképzelés mindössze 6 évet élt: 2021-ben már a háromgyermekes modellt kezdték erőltetni.

A gyors politikai változtatások is jelzik, a kínai vezetés felismerte, – viszont úgy tűnk, hogy már csak későn – hogy baj van a népesedési politikával. Az ország termékenységi arányszámai még 2014-ben is 1,77-es értéken mozogtak, viszont az elmúlt években – az engedékenyebb családpolitika ellenére – jelentősen visszaestek. 2021-ben ugyanez az arány már csak 1,15 volt. Ez már Japán hagyományosan alacsony születési arányszámainál (1,3) is alacsonyabb érték.

Kína korfája 2020-ban. Már látszódik a születések számában a jelentős vissaesés. A kép forrása: Wikimedia Commons

A politikai akarat eddig nem ért el társadalmi eredményt, és a demográfusok szerint kevés esély van arra is, hogy a jövőben ez számottevően megváltozna. Ennek elsődleges oka nem a politikai döntésekben keresendő, hanem abban, hogy a kínai családok egyre kevesebb gyereket vállalnak a modernizáció miatt. A megemelkedő megélhetési és oktatási költségek miatt sokan úgy döntenek, hogy maximum egy gyereket vállalnak.

Ez azonban riasztó a Kínai Kommunista Párt számára, hiszen azt jelentheti: nem az ő kezükben van az irányítás.

A demográfusok egyetértenek abban, hogy Kína ezzel az alacsony termékenységi csapdába esett, ami egy lefelé tartó spirált eredményez. Az elmélet szerint, ha egy ország termékenységi rátája 1,4 vagy 1,5 alá csökken, akkor azt már szinte lehetetlen visszaemelni a reprodukcióshoz szükséges szintre.

Csak a bevándorlás segíthet?

Kínában kevéssé van hagyománya a migrációnak. A 19. századtól inkább a kivándorlásnak volt nagyobb hagyománya, akkor kínaiak milliói hagyták el az országot, miközben az érkezők száma jóval alacsonyabb volt. Ezt azonban akkor a születésszámok még bőven ellensúlyozták. A kommunista hatalomátvétel után a külföldi lakosság kiáramlott az országból, 1949 után szinte csak az országban születettek éltek Kínában. Az 1979-es világpolitikai nyitást követően a helyzet változott, Peking szabadabb politikát kezdett képviselni. Ennek eredményeként először egy kivándorlási hullám érte az országot, az 1990-es évek elején kínaiak millió hagyták el az országot. Viszont ekkor már a befektetési lehetőségek miatt számos külföldi is érkezett az országba, de ez nem tudta ellensúlyozni a távozók számát.

A természetes népesedési folyamatok eredményeként hamarosan már évi sokmilliós lakosságot fog veszteni Kína, miközben a dolgozó réteg létszáma fog a legjobban csökkenni. Ezt a hiányt nagyon gyorsan kell pótolnia a pekingi vezetésnek, ha nem akar gazdasági visszaeséssel, és drámaian növekvő társadalmi költségekkel szembenézni.

Jelenleg elenyésző, mindössze alig 1,4 millió külföldön született él Kínában a 2020-as népszámlálási adatok szerint. Ez körülbelül 0,1%-os arány a teljes lakosságon belül. A számokat árnyalja, hogy ebben benne vannak a hongkongi, tajvani és makaói lakosok is, amit Kína a saját részének tekint, de „tengerentúliként” tart számon. Az Egyesült Államokban a külföldön születettek aránya 14%, de a hagyományosan alacsony bevándorlási rátával bíró Japánban is 2,5%, míg Dél-Koreában 3%.

A munkanélküliségi ráta Kínában jelenleg 5,2%-os, ráadásul a fiatalok körében ez rekordmagas volt 2023 májusában, 20,8%. Egy darabig csökkenő trendeket lehet a foglalkoztatottság felpörgetésével ellensúlyozni a csökkenő lakosság okozta hiányosságokat, ez azonban csak átmeneti megoldás. Demográfusok szerint már az elkövetkezendő évtizedben is bevándorlók tízmillióira lesz szükség a visszaesés megállításához. A népesség ilyen arányú csökkenése és öregedése egyben az ország nagyhatalmi ambícióit is kikezdheti.

A kivándorlás megállítása hasonlóan égető probléma lenne. Az országból már több mint 10 millió főnyi állampolgár távozott külföldre. Bár ez a szám is bőven 1% alatti arányt jelent, azonban akkor már sokkal fájdalmasabb Kínának ez a szám, ha figyelembe vesszük, hogy többnyire a fiatalabb korosztály, a dolgozó réteg hagyja el az országot. A kínai származású kivándorlók száma világszerte körülbelül 35-50 millióra tehető.

Kína törekszik arra, hogy folyamatosan növelje a visszaáramlások mértékét. Eddig azonban ez messze elmarad a kivándorlók számától, 2017-ig körülbelül 3 millió kivándorló érkezett vissza az országba. Peking egyik hangsúlya ez is lehet: csökkenteni a kivándorlók számát, miközben az országba visszavándorlást minél jobban ösztönözni. Pozitív jel Kínának, hogy ma már a külföldön tanuló diákok többsége a tanulmányok befejezését követően visszatér az országba.

Kína jelenleg nem éppen barátságos politikát folytat a bevándorlókkal kapcsolatban.



Az nemzetközi migrációs folyamatok felgyorsultak az utóbbi évtizedekben, azonban ezt a kínai törvénykezés nem nagyon követte le. 2012-ben az ország törvényt hozott a belépés és a kilépés ellenőrzésére, ez azonban a határátlépések nagyobb felügyeletén túl nem szólt a migráció kérdéséről. Kínát a saját bürokratikus hálója is bénítja a döntéshozatalban, a migrációval foglalkozó adminisztratív osztályok széttagoltak, ez lassítja a reformokat. A pekingi vezetés politikájától azonban a városi vagy térségi politikák eltérhetnek, egyes települések jóval megengedőbb politikát alkalmaznak, mint az általános állami hozzáállás. Az általános kínai törvénykezés azonban kifejezetten szigorú a bevándorlókkal kapcsolatban:

A külföldön születettek nem kaphatnak kínai állampolgárságot , kivéve abban az esetben, ha a szülei kínai állampolgárok.

, kivéve abban az esetben, ha a szülei kínai állampolgárok. A külföldi állampolgárok csak egy ingatlant vásárolhatnak az országban , és ennek a lakhelyüknek is kell lennie.

, és ennek a lakhelyüknek is kell lennie. A mentalitás kérdése: Kínában nagyon büszkék az ország évezredekre visszavezethető kulturális és történelmi hagyatékára. Több alkalommal is megjegyzik, hogy néhány tisztviselő több ezer évre visszavezethető vérvonallal bír az országban. Ez a fajta „faji tisztaság” a Kínai Kommunista Párt vezetőinek mentalitásában is gyökeret vert. Hszi Csin-ping 2017-ben úgy fogalmazott Donald Trump amerikai elnöknek a találkozójukon, hogy Mi kínaiak vagyunk az eredeti emberek, fekete hajúak, sárga bőrűek, öröklöttek. A sárkány leszármazottainak nevezzük magunkat. Sokan ma is úgy gondolják, hogy a vérvonal csak a migráció korlátozásával tartható fenn.

A bevándorlási politika csak szűk csoporttal szemben támogató. A legszívesebben látott rétegek közé a szakemberek, a visszavándorlók és a diákok tartoznak.

Kína a menekültek befogadását illetően sem kiemelkedő célterület, számos országból illegális bevándorlókként kezelik az érkezőket. Emiatt a nemzetközi segélyszervezetek támogatásait is megtiltották az érkezők számára.

Más országokban a bevándorlás többnyire a munkaképes korúakat érinti. A beköltöző lakosság a nemzetközi tapasztalatok szerint magasabb születési arányszámmal rendelkeznek, mint az őshonos lakosság.

Turisták tömegei a kínai nagy falon 2020-ban. A kép forrása: Kevin Frayer/Getty Images

Úgy tűnik, Kína ugyanabban a cipőben jár népesedési szempontból, mint a globális nyugat. A nagy különbséget jelenleg a hozzáállás jelenti a kettő között. Ameddig Kínában mintha nem akarna a politika tudomást venni arról, hogy a gyermekszületések és a kivándorlás okozta problémát szinte bizonyosan csak a bevándorlás tudja ellensúlyozni, addig a nyugati államokban jelentősen építenek a külföldről érkezőkre. Kína próbálkozik azzal, hogy a gyermekszületések számát felpörgesse, azonban az elmúlt évek politikai lépései eddig hatástalannak bizonyultak.

MÁRPEDIG EZ EGY OLYAN KÉRDÉS, AMIT NEM HAGYHATNAK PEKINGBEN VÁLASZ NÉLKÜL, MIVEL AKÁR EGÉSZ Kína GLOBÁLIS AMBÍCIÓIT MEGAKASZTHATJA A NÉPESEDÉS PROBLÉMÁJA.

Címlapkép forrása: Gong Bo/VCG via Getty Images