Nagy bejelentést tett Zelenszkij kabinetfőnöke: tárgyalásokat kezdenek Washingtonnal a biztonsági garanciákról

Még a héten tárgyalásokat kezd Ukrajna az Egyesült Államokkal arról, hogy a NATO legerősebb tagállama milyen biztonsági garanciákat tud nyújtani Kijevnek egészen odáig, ameddig nem válik az ország a katonai szövetség részévé – közölte vasárnap este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke. Mindez csak néhány órával azután hangzott el, hogy maga Zelenszkij elnök jelentette be : elkerülhetetlen, hogy a háború Oroszország területére is átcsapjon, illetve a volt orosz elnök azzal fenyegetett, hogy atomfegyvert vetnének be, ha sikeres lenne az ukrán ellentámadás és Oroszország léte is veszélybe kerülne.