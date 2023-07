Európa legmagasabb szobra sem ússza meg a háborút

Alapzat nélkül 102 méteres magasságával a Szülőföld emlékmű Európa legmagasabb és a világ ötödik legmagasabb szabadon álló szobra. A Kijevben található monstrum még az orosz Anyaföld Hívása szobornál is magasabb, az "mindössze" 83 méteres.

Culture Ministry: Work begins to replace Soviet symbols on Motherland Monument.Work to dismantle the Soviet emblem on Kyiv's Motherland Monument has started, the Culture Ministry reported. The monument will instead be fitted with a Ukrainian trident. The project will be pic.twitter.com/ctPywegffN