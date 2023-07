ISW: Stratégiai fontosságú hídra csaptak le az ukránok

Második alkalommal érte találat a Krím és Herszon között vezető, stratégiai fontosságú Csongar-hidat. A mostani támadásokról egyelőre keveset tudni, mivel a közösségi médiába egyelőre csak elszórtan kerültek fel információk, a hivatalos médiumok pedig nem számolnak be az eseményekről. Az ISW szerint ez már a moszkvai megváltozott stratégiának köszönhető, mivel szerinte az orosz vezetés korlátozta, hogy milyen tartalmakat oszthatnak meg az orosz katonai bloggerek.

A közösségi médiában inkább Vlagyimir Szaldo Herszon Oroszország által kinevezett kormányzója kap figyelmet, állítása szerint 12 Storm Shadow rakétát lőtt le az orosz légvédelem. Ennek ellenére a műholdképeken látható, hogy a híd megsérült, illetve az útvonalon torlódásokról érkeztek jelentések. Ez jelezheti, hogy nem zavartalan a forgalom a Csongar-szoros felett.

Bridge on July 24 and 30. The red framed area appears to be damaged. A train is visible to the north. #Chongar

Chongar bridge (connected the mainland Ukraine with Crimea) After yesterday's attack it is reported that the occupiers are forced to look for new detours in order to supply the army of the Russian Federation with ammunition, equipment and supplies. Just in other words... pic.twitter.com/y02h82VeW7