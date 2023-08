Felvételek kerültek elő a Moszkva elleni támadásról – Mutatjuk a károkat

Ma reggel (jó eséllyel ukrán) dróntámadás érte Moszkvát. A védelmi minisztérium szerint az ellenséges drónokat sikerült eltéríteni, de egy így is becsapódott egy emeletes házba.

Az alábbi felvételeket az orosz Baza szerezte meg, jól látható rajta kívülről és belülről is a megrongálódott épület:

There was another UAV attack on Moscow City tonight. One UAV reportedly hit the same building that was struck on July 29. https://t.co/mVbitmwbNY

A támadásban érintett épület 17. emeletét elvileg az orosz digitális átállásért felelős minisztérium bérli.

The Building which appears to have been Struck by a Drone tonight in the Russian Capital of Moscow is the IQ-Quarter the same Building which was Hit a few days ago, the Drone is reported to have Struck the 17th Floor which is Occupied by the Russian Ministry of Digital pic.twitter.com/43RgHfWKeB