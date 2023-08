Váratlan húzással biztosítaná Washington Ukrajna támogatását - Kétfrontos harcra készül Amerika?

Hamarosan Tajvan katonai támogatását is beemelheti a Fehér Ház az Ukrajnának nyújtott "külföldi katonai finanszírozás" keretrendszerébe - tudta meg a Financial Times. Az elképzelés egyszerre több dolgot is mutat; egyrészt hogy Washington messzire menne a sziget védelmében, másrészt ez lehet az első olyan alkalom, hogy Ukrajna támogatásának ügyével kapcsolatosan komolyabb viták merülnek fel a Kongresszusban.