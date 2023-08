Új hidegháborútól tart az Oroszország és Kína által körbevett ország – Fontos látogatásra került sor Washingtonban

Mongólia miniszterelnöke az Egyesült Államokban tárgyal a napokban, hol több magas rangú politikai és gazdasági szereplővel is találkozik. A megbeszéléseken mindkét fél számára stratégiai fontosságú témák hangzottak el, a gazdaságfejlesztés, a kapcsolatok megerősítése és a ritkaföldfémek kereskedelme volt fókuszban - írja a Reuters.

Szerdán megbeszéléseket tartott egymással Kamala Harris amerikai alelnök és L. Oyun-Erdene mongol miniszterelnök. A találkozóra Washingtonban került sor, ahol Kínáról, Oroszországról és a gazdasági együttműködésről egyeztettek a felek.

Harris kiemelte, hogy az Egyesült Államok a csendes-óceáni térség tágabb környezetében is szeretné erősíteni a kapcsolatait. Ebben partner Oyun-Erdene is, aki kiemelte, hogy a Peking és Washington között kibontakozó „új hidegháború” ártana az egész világnak. Úgy fogalmazott, hogy a világ nem tudna most egy rideg kapcsolatokon alapuló globális versengést elviselni, mivel olyan problémák várnak megoldásra, amihez nemzetközi együttműködésre van szükség.

Mongólia helyzete különleges, mivel az USA két legnagyobb riválisa veszi körbe, északról Oroszország, míg délről Kína határolja, az ország fejlődését is ezek a kapcsolatok határozzák meg.

Ulánbátor viszont szeretne kitörni a függő helyzetéből, és keresi a diplomáciai kapcsolatokat más államokkal is. A mongol miniszterelnök más magas rangú hivatalnokokkal és amerikai cégvezérekkel is találkozni fog.

A megbeszéléseken több, mindkét fél száma fontos téma szóba került: nyitott égbolt megállapodás, csereprogramok, de a legfontosabb témát a kritikus ritkaföldfém- és a rézbányák jelentették. A stratégiai fontosságú ásványokból jelentős lelőhelyei vannak Mongóliának, míg az USA szeretné diverzifikálni piacát. Számos szerződés is született a felek között, Ulánbátor és Washington keresi az együttműködés lehetőségét a ritkaföldfémek kitermelésében.

