Videó: így fest most a Nova Kahovka-i gát

A videón jól látszik az, hogy a gáttól északra található hatalmas víztömeg lényegében eltűnt, helyét homokfövenyek és apróbb vízfolyások vették át.

A gát maga teljesen megsemmisült, látható az, hogy a turbinaterem nagy része beleszakadt a vízbe, a gáttal párhuzamosan futó hídnak pedig hűlt helye maradt.

A bird's-eye view of the Kakhovka reservoir and dam pic.twitter.com/pq5Bx9sqtW