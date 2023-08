Ilyet még nem láttunk: itt az első orosz BREM-L veszteség

A BMP-3 alvázán alapuló BREM-L páncélos feladata más könnyű harcjárművek és katonai teherautók evakuálása és műszaki támogatása. Ez az első ilyen dokumentált vesztesége Oroszországnak az orosz ukrán-háborúban.

A műszaki mentőjárművet valószínűleg korábban elhagyta a kezelőszemélyzete, az ukrán drónoperátor pedig egy gránát segítségével „befejezi” a munkát.

A «BREM-L» armored recovery vehicle was destroyed by drone-dropped munitions. It's the first documented loss of this type. #Russian